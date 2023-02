Entre el reclamo de los artistas locales y la recuperación de conciertos multitudinarios de variados estilos

Fiesta y Cultura

Dentro de las constantes quejas de salteños y de algunos circunstanciales visitantes, de los últimos años, se encuentran las que en Salto no se hacen espectáculos artísticos multitudinarios.

Que no se realizan esos espectáculos que atienden la demanda de todos los públicos, o de diferentes públicos como en otros departamentos.

Más de una vez hubo que bajar la cabeza y dar la razón a quienes sostenían tales argumentos, o morir con las botas puestas y defender contra viento y marea que la Expo Salto era nuestro festival anual, y lo era, y lo es, pero, resulta como una isla y la demanda es por espectáculos masivos en diferentes épocas del año.

La demanda es por festivales en época de carnaval, de turismo, en el verano, pero también en otras estaciones.

Después de años, a fines del 2022 se genera una estimulante oferta por su variedad estilística y por su calidad, de espectáculos de alta convocatoria de un público que brota de toda la ciudad y llena plazas y explanadas, disfrutando a pleno lo que se le ofrece.

Podemos citar el encendido del Arbol de Navidad en Plaza de los 33, con Matías Valdez, el lanzamiento de la temporada termal con Catherine Vergne, también en Plaza de los 33, el lanzamiento del Carnaval con Herederos, y en el mismo lugar que los dos anteriores espectáculos.

Chacho Ramos desbordando el Paseo del Puerto, Agarrate Catalina también en el Puerto con miles y miles de seguidores, muchos de ellos venidos desde Concordia. Es bueno también decirlo que las propuestas en el Espacio Puerto siempre han sido muy acompañadas por el público.

Y seguimos con Eventos de la Intendencia, la Elección de la Figura del Carnaval a mediado de enero, una fiesta muy bien organizada y con miles de personas copando la explanada en un clima muy festivo.

El desfile por calle Uruguay de la farándula del carnaval, de bote a bote siguiendo los diferentes números artísticos, el Concurso de Escuelas de Samba en la calle Julio Delgado, las tres noches del Parque Harriague con grupos como Rancheros, La Konga, Matías Valdez y Luana, entre otros, con miles y miles de personas, y como apunte, decir que en esas noches del Harriague hubo grupos musicales salteños también.

Las Llamadas al Puerto la tradicional ruta del candombe que resultó muy exitosa, como siempre. Y todo lo que resta del carnaval que estamos seguros será coronado con éxito. Y para cerrar con Eventos decir que ya está planificada una Semana Santa o de Turismo, con espectáculos populares, masivos, con artistas de mucha convocatoria.

También en el Espacio Puerto hay propuestas muy interesantes. Estos acontecimientos artísticos han reverdecidos el gusto de los salteños por concurrir a esos festivales que tanto reclamó y que hoy los tiene al alcance de la mano y con la certeza de saber que se tornarán más habituales.

Porque hay oferta, y hay demanda, público consumidor para las diferentes propuestas artísticas, y que para asombro de unos y reconocimientos de otros, la gente va, participa, disfruta.

¿Qué pasa con los artistas locales?

La otra mirada, la que toma distancia, reflexiona, cuestiona, y dice; es la que señala que estos espectáculos artísticos, son masivos, pero que a la hora de la verdad poco aportan a la cultura local.

Las quejas van por el lado que se aporta mucho dinero para la realización de estos espectáculos y que no se obra de la misma manera para incentivar las diferentes expresiones artísticas locales, llámese, pintura, teatro, canto, danza, letras, cine, entre otras actividades.

Claro que en estos casos se debería de hablar de políticas culturales, del gobierno departamental, del gobierno nacional, de instituciones públicas y privadas y de artistas independientes, y es allí donde se debe de poner énfasis, y preguntarse si existen las políticas culturales, en lo nacional y en lo departamental, si hay un apoyo a las mismas, y de las mismas, no solo para los artistas, sino también para los consumidores de artes.

Qué pasa con los que dirigen la cultura, son gestores o simplemente administradores, son impulsores o simples recepcionistas de solicitudes.

Qué pasa con los artistas?, son ferméntales, creativos, se generan su propio espacio o esperan que las instituciones los inviten, los lleven de la mano. El factor económico siempre ha sido un obstáculo para poder cristalizar algunas propuestas de artistas locales, por los costos de locales, de equipos de amplificación, por los impuestos, gastos que van desde AGADU, al 222, Bomberos, INAU, tantos permisos, incluidos los municipales que hacen que montar un espectáculo por cuenta propia resulta muy caro.



Que sigan los espectáculos masivos, que se apoyen a los artistas locales

Por estos días en muchos ámbitos se habla de la famosa grieta. En la cultura, en el arte, no debería existir.

Sería una falsa oposición enfrentar, lo que se ha reclamado tanto, y se ha recuperado en los últimos tiempos, los espectáculos populares, masivos, disfrutables, y las actividades de los artistas locales, que no pasan por un solo evento, un solo espectáculo, los artistas locales, y los artistas en general, son artistas de todo el año, no de zafras, necesitan otro apoyo, otros aportes, arroparlos de otra manera, incentivarlos, crear espacios para que se muestren, crezcan, sean reconocidos.

Pero que el hecho de lograr esos apoyos vitales, no signifiquen que se niegue el valor de los espectáculos masivos o la necesidad de contar con ellos para el goce de quienes aman este tipo de expresiones artísticas.

El 2023 promete ser un año intenso, fermental, en cuanto a lo cultural, ojalá que contemple a todos. Sea.