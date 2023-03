Entre el objetivo de jugar y el de ganar también

La nunca desmentida confrontación. En divisiones juveniles, cuál es el fin. Si jugar a partir de una propuesta sin tanto acecho de obligaciones de ganar….o también trasciende el resultado. De repente, un equilibrio entre los dos fines, cuando entre sábado, domingo, lunes y martes, se inicia el fútbol del Consejo Único Juvenil. Sub 14, Sub 15 y Sub 18 en la Divisional «A». De los partidos, al día y con los jueces.

***********************

. C.U.J. “A”, SUB. 15 Y SUB. 18. 1° FECHA, TORNEO APERTURA

Sábado 04/03/2023.

AMBROSONI

16:30 hrs. R. Plate – Ceibal. Sub. 15. Árbitros: Andrés Píriz, Ruben Ferreira, Catalina Fernández.

18:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Ruben Ferreira, Andrés Píriz, Catalina Fernández.

UNIVERSITARIO

17 hrs. Universitario – Nacional. Sub. 15. Árbitros: César Villareal, José de los Santos, Belén Robaina.

19 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, César Villareal, Belén Robaina.

MERAZZI

18 hrs. F. Carril – S. América. Sub. 15. Árbitros: Carlos Gómez, Marcelo Izaguirre, Jhoan Ghelfi.

20 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Carlos Gómez, Jhoan Ghelfi.

Domingo 05/03/2023.

GLADIADOR

17 hrs. Gladiador – S. Uruguay. Sub. 15. Árbitros: Juan Suárez, Pablo Almirón, Stefani Cardozo.

19 hrs. Sub. 18. Árbitros: Pablo Almirón, Juan Suárez, Stefani Cardozo.

Martes 07/03/2023.

H. FORTI

19:30 hrs. Libertad – Chaná. Sub. 15. Árbitros: Jhonathan Guglielmone, Mauricio Revuelta, Alexander Moreno

21:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jhonatan Guglielmone, Alexander Moreno.

*****************

C.U.J. SUB. 14. 1° FECHA, TORNEO APERTURA

Sábado 04/03/2023.

H. FORTI

18 hrs. Chaná – S. Uruguay. Árbitros: Sebastián Samit, José Ramallo, Lorena Macchiavello.

Domingo 05/03/2023.

AMBROSONI

18 hrs. R. Plate – Progreso. Árbitros: Marcos Caballero, Nicolas Castaño, Guillermo Araujo.

Lunes 06/03/2023.

MERAZZI

20:45 hrs. F. Carril – Universitario. Árbitros: Gustavo Barboza, Jorge Caffree, Luciana Pereira.

GLADIADOR

20 hrs. S. América – Gladiador. Árbitros: José Carballo, Gabriel Rodríguez, Didier Cuello.

Martes 07/03/2023.

NACIONAL

20 hrs. Nacional – Ceibal. Árbitros: Ivo Moreira, Ricardo González, Gimena Rodríguez.