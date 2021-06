Enseñando con Ciencia sobre el valor del agua

Por la Dra. Elena M. Alvareda Migliaro

Realmente conocemos el valor del agua? ¿Le damos la importancia que esta sustancia merece?. Estas son dos preguntas que en algún momento de nuestras vidas por algún motivo todos deberíamos poder hacernos. Siempre escuchamos decir la tan trillada frase “el agua es vida”, ¿pero lo tenemos presente realmente?. ¿Cómo es nuestro comportamiento o relación con el agua?. ¿Arrojamos desechos sobre ella sin control?, A veces, extraemos el agua y la dejamos correr sin tener conciencia de los miles de litros de agua que se pueden estar malgastando. Tenemos la costumbre de creer que es un recurso infinito, porque Uruguay por suerte no tiene los problemas que existen en otras zonas del mundo, en donde cada vez escasea más en cuanto a cantidad y calidad.

En el pasado 8 de diciembre 2020 en plena pandemia COVID-19, el diario El Observador informaba de una noticia que pasó casi desapercibida por mucha gente, “el agua comenzó a operar en Wall Street”, bajo el índice Nasdaq denominado NQH2O (al día de hoy con un valor que ronda en los 860 dólares por 1233 m3 de agua). Esto ha generado una avalancha de especulaciones al respecto, frente a un recurso tan sensible para la vida en el planeta. La pregunta que algunos se hacen es si se podrían generar transacciones inmediatas por derechos del agua, a demanda de algunos sectores privados. ¿Y qué pasará cuando esa demanda o ese “derecho” supere lo disponible, especialmente en aquellas zonas del planeta donde el agua escasea, o donde la calidad no es adecuada para el consumo humano? ¿Realmente comprendemos la dimensión de esto?.



Si recordamos en el 2018 Uruguay vivió un suceso que fue hito nacional, el pueblo podría opinar sobre cierta modificación del Artículo 4 de la Ley N° 16858, en lo que se conoce como la Ley N° 19553 “Riego con fines agrarios”. Pocas personas pudieron acompañar el proceso ya sea porque no se enteraron o porque algunas cuestiones técnicas no estaban claras. El Director del Departamento del Agua, el Dr. Alejandro Sosa (Normativa y Legislación del Agua) y otros docentes acompañamos la discusión de los decretos reglamentarios del Art. 4 (366/2018 y 368/2018, este último referente al Caudal ambiental) y de la ley.

Desde la Universidad de la República, se generan conocimiento sobre estas temáticas. En el 2010, en el CENUR Litoral norte sede Salto, se instala el Departamento del Agua. Liderado actualmente por el Dr. Pablo Gamazo, integrado por investigadores docentes multidisciplinarios relacionados a las áreas de Hidrología superficial y subterránea, Sistemas de Riego, Hidrogeología, Geotécnica, Geofísica, Medio ambiente y Calidad del Agua, Tratamiento de efluentes, Obras hidráulicas, Drenaje urbano, entre otras.

Se imparte enseñanza de grado, coordinando la Carrera “Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego”

(agua.unorte.edu.uy), que posee una duración de 4 años que se cursan totalmente en Salto y sin costo. El Título lo otorga la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Todos nuestros egresados se encuentran trabajando, siendo un indicador de la demanda de la sociedad por este perfil profesional.



Como actual Directora de esta carrera, puedo decir que estamos ofreciendo no solo enseñanza de calidad en áreas básicas y específicas relacionadas a los Recursos Hídricos sino que aportamos nuestro granito de arena para generar concienciaa la sociedad sobre su extracción, conducción, uso y tratamiento. Queremos también empoderar a nuestro tan preciado bien, al Agua, como lo que realmente es, un legado tangible y único en sus propiedades para las futuras generaciones si se quiere sustentar la vida en el planeta.



En el 2017 instalamos el Laboratorio de Agua y Suelos del Departamento del Agua, en el CENUR Litoral Norte, Salto, desde donde se da soporte analítico para las investigaciones no solo de nuestros grupos de investigación, sino de otros grupos de varios departamentos del país. Ofrecemos también un espacio de capacitación a estudiantes de posgrado de Química, de Geología y estudiantes del CERP Salto, mediante prácticas de pasantías en las cuales acceden a conocimiento sobre temas relacionados a la medición, análisis y evaluación de parámetros físicos, químicos y biológicos tanto en agua como en suelos. El Laboratorio hoy en día está integrado por Químicos e Ingenieros Agrónomos, cada uno especializado en un área en particular.

Actualmente, soy la responsable de dicho Laboratorio y desde que obtuve mi Doctorado en Química, y con el apoyo del Departamento pude impulsar mis líneas de investigación como docente en régimen DT dela Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y como Investigadora del Programa de Ciencias Básicas (PEDECIBA) área Química.

Mis líneas de investigación se centran en el estudio de las características químicas del agua, detección y cuantificación de componentes que sirven para la evaluación del agua según el uso que se le va a dar a ésta, por ejemplo saber si es adecuada como agua para beber, para bañarse o para el riego. Comencé a dirigir estudiantes de posgrado en temas relacionados al arsénico en agua subterránea y en productos alimentarios como el arroz. Estudiamos la calidad del agua en los arroyos urbanos en el marco del Proyecto Nacional, denominado Aguas Urbanas del Núcleo Interdisciplinario, monitoreando la presencia de ciertos componentes químicos, microbiológicos y en breve específicamente metales pesados.

Últimamente y en el marco del Convenio Multilateral Aguas Termales, desde el Departamento del Agua que es parte de ese Convenio, específicamente me enfoqué a estudiar las propiedades químicas del agua termal tomando como sitio de estudio: Daymán. Es un estudio preliminar para generar una metodología que pueda ser extrapolada a otras aguas termales.

El estudio de los Recursos Hídricos es un área en expansión en nuestro país, tenemos mucho para hacer aún. Es por ello que invitamos a que se contacten con nosotros

(agua@unorte.edu.uy), que se acerquen a conocer lo que hacemos, que si bien ahora estamos en momentos complicados con la presencialidad, la vía virtual ha sido un medio sumamente valioso para acercarnos a la comunidad a través de diversos eventos y cursos donde participamos para que nos conozcan.