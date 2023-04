Una realidad escandalosa e inaceptable

633.000 urugiuayos figuran como deudores categoría 5 y son considerados irrecuperables

1.000.000 figuran en el registro de Clearing con deudas impagas

Esta no es la primera ves que DIARIO EL PUEBLO, aborda esta temática, en julio del 2022 se realizó un informe sobre el endeudamiento de mas de 600.000 uruguayos, pero hoy a casi un año, el tema se sigue estudiando , mientras el ahogo economico de los ciudadanos es intolerable.

En ocasiones se utiliza lo que se llama limpia cuentas, una persona tiene varios creditos en distintas financieras, tramita un crédito mayor en otra institución para pagar el resto de las cuotas, pero es a lo pocos meses, ante la necesidad de dinero, tramita nuevamente en las financieras que cuentan con saldo cero, y el problema, lejos de solucionarse se agudiza, pagando un mes sí y otro, no, o cada dos meses, donde también los servicios esenciales,se pagan mediante convenios.

Los que no viven esta situación, lo tildan de desorganización en las finanzas personales, lo ideal es no gastar mas de lo que se gana, pero detrás de cada caso hay una historia y una realidad, que solo el que la vive y su entorno familiar, lo puede entender.

Cabildo Abierto dispuesto a juntar firmas para un plebiscito

Manini Ríos insiste con que el endeudamiento de los uruguayos es una “bomba por estallar que pronto hará estragos”

El Senador Guido Manini Ríos viene instalando fuertemente el tema del endeudamiento de los uruguayos; lo habló incluso en cada una de sus últimas llegada a Salto. Para el líder de Cabildo Abierto, según manifestó a EL PUEBLO, se está aprontando “una bomba que pronto hará estragos en la sociedad y que, por lo tanto, amerita que se actúe de forma urgente”.

“La gente tiene el tremendo problema de las deudas de las familias que tenemos que solucionar”, sostiene, pero afirma con cierto recelo, respecto a los políticos salteños (blancos y colorados) de mayor referencia, que “ninguno ha mencionado apoyar nuestra solución para las deudas familiares y creemos que esa solución es una de las deudas pendientes que tenemos”.

Manini Ríos, reclama con insistencia que “el sistema político abandone su atronador silencioy empiece a buscar soluciones que permitan resolver la situación de los miles de deudores de «buena fe», enfrentados a tasas de interés usureras por parte de prestamistas «expoliadores»amparados por la ley, permitiéndoles reestructurar sus deudas y llevando «justicia» a una relación tan asimétrica”.

Asimismo, el líder de Cabildo Abierto ha defendido en la Cámara de Senadores su proyecto, que pretende establecer un mecanismo de reestructura de adeudos para las personas físicas bajo determinadas condiciones, pero que es resistido por el Poder Ejecutivo.

Algunas cifras

Durante sus intervenciones en la Cámara Alta, así como en varios medios de prensa, Manini ha manejado cifras. Por ejemplo, las que recientemente dio la empresa administradora del Clearing de Informes, que señaló que casi un millón de uruguayos figuran en ese registro con deudas impagas. También otras, de las que los senadores se enteraron por medio del presidente del Banco Central, Diego Labat, que señaló que “seiscientas treinta y tres mil (633.000) personas figuran como deudores categoría 5, y son considerados irrecuperables”.

¿Un plebiscito para una ley de reestructura de deudas?

Manini y Labat mantienen ideas claramente enfrentadas. Labat considera que el proyecto de Cabildo Abierto configuraría un «cambio en las reglas de juego» en las normativas de endeudamiento. Pero Manini continúa firme: “Si no hay la solución para la reestructura de la deuda, comenzaremos la recolección de firmas para un plebiscito constitucional”.

Lo cierto es que el proyecto de Cabildo Abierto sobre la reestructura de las deudas fue tratado en el Plenario de la Cámara de Senadores, sin éxito, aunque había sido aprobado en comisión por unanimidad. “Nos daba a pensar que se iba a votar en el Senado y luego ser pasado a la Cámara de Senadores. Teníamos incluso la esperanza que antes de fin de año tuviera la sanción parlamentaria necesaria para entrar en vigencia”, explicó Manini Ríos.

Sostuvo además que “si no hay soluciones estamosdispuestos a recorrer todos los caminospara incluir en la Constitución cláusulas que permitan esas reestructuras, y que le pongan límites a estausura desmedida. Cabildo Abierto está dispuesto a comenzar este año la recolección de firmas para ir a un Plebiscito Constitucional que introduzca en nuestra Carta Magna, las cláusulas necesarias para de una vez por todas solucionar este problema a tantos miles de uruguayos. Es un deber de la clase política atender los grandes problemas de la gente y este es un problema gigantesco”

El proyecto en sí

Respecto al proyecto al que tanto se refiere, ha explicado el Senador que con él se busca atender “una realidad que nosotros decimos que es escandalosa e inaceptable… Acá hay casi un millón de uruguayos que hoy está en el clearing en un país de tres millones y poco. Si consideramos que muchos de ellos son jefes de familia, podemos decir que hay medio Uruguay en el clearing. Y parece que a nadie le preocupa esto, nadie se asombra. Pero peor todavía, cuando vienen al Parlamento las autoridades del Banco Central, nos dicen en Comisión que hay 633.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables, creo que es gravísimo. Gravísimo la desidia o la falta de control, la permisividad por quienes tienen que controlar al sistema financiero. Porque antes de 633.000 un día hubo 100.000, otro día hubo 200.000, otro día hubo 300.000, y nadie hizo nada…Eso lo propició el propio Estado, con su omisión total y con las leyes que lo facilitaron…”. ESte proyecto, subrayó, aspira a “recuperar a esos deudores, pero mediante un acuerdo entre acreedores y deudores…Los acreedores que en muchos casos han carneado – literalmente- a la gente ahora se van a bajar del caballo, y vamos a hacer un recálculo que contemple a aquel que ha pagado, a aquel que en definitiva está siendo expoliado”.

“Un 25% de la población utiliza el endeudamiento para vivir”

Pablo Andrade, AEBU

EL PUEBLO consultó a Pablo Andrade, miembro del Consejo Central de la Asociación de Bancarios de Uruguay (AEBU), para conocer cuál es la visión del sindicato de trabajadores de la banca sobre el tema del endeudamiento.

– ¿Cuál es la visión que tiene AEBU sobre el endeudamiento de los uruguayos?

– Hay varios aspectos que venimos siguiendo que están asociados a distintos tipos de dificultades que se plantean en el sistema a los usuarios. El primero que tenemos como dificultad general es la ausencia de información del sector financiero sobre los préstamos. Prácticamente la información que maneja el Banco Central (BCU) es esencialmente de empresas bancarias y financieras, sin embargo quedan por fuera un montón de áreas que dan crédito y que no se sabe exactamente cuál es la situación de los usuarios en materia de cuán endeudados están. Eso es un primer elemento en cantidad de volúmenes de dinero que está pasando y cuál es la población endeudada. Otra fuente de información es el clearing de informes que maneja sus propias bases, que es una base negativa por el tipo de información que se brinda, no hay ninguna información positiva, porque alguien puede haberse atrasado en el pago de una cuota de una zapatería, pero estar siempre al día con la UTE, OSE, ANTEL, el alquiler, la mutualista. Es decir, maneja un tipo de información limitada en cuanto al valor que tiene, pero que hace que mucha gente quede fuera del sector del crédito. En cuanto al BCU, cerca del 37% de las empresas y familias están con problemas de una categoría baja. La categoría del BCU significa que es riesgoso prestarle a esa persona o empresa, con lo cual estamos hablando de un sector muy importante.

Hemos ido a la comisión del parlamento y hemos planteado en distintos ámbitos que el problema que tenemos es que hay un 10% de la población que utiliza el endeudamiento para vivir mensualmente, y hay un 15% más que lo tiene como necesidad para vivir en término de que en cualquier situación por fuera de su presupuesto le requiere meterse en el endeudamiento. Con lo cual estamos hablando que un porcentaje muy grande de la población tiene una dependencia del endeudamiento para vivir.

– ¿Por qué se da eso?

– Por una retracción en el ingreso, por una pérdida de ingresos, por efecto de la pandemia que generó más endeudamiento en la familia, etcétera. Entonces, allí hay todo un gran problema que los parlamentarios ya han intentado discutir pero sin información suficiente, porque no hay ni del BCU ni en ningún lado. En segundo lugar, desconociendo buena parte de cómo resuelve la gente el problema del endeudamiento. Y eso ha llevado a discutir el problema en función de las tasas de interés, que es lo que está pasando en el parlamento, analizando también la tasa de usura, sin analizar toda la complejidad que tiene este fenómeno. Por ejemplo, cuando limitamos en el mercado financiero determinado segmento cuando decimos que una empresa de crédito no puede prestar a más de 15 o 50%, no importa el porcentaje, lo que se logra es que esa empresa expulse clientes, porque si el cliente tiene algún tipo de riesgo, no lo va a querer atender porque con esa tasa de interés no se puede asegurar que cobrará. Entonces, esa persona irá a parar a otro segmento de menor calidad, de créditos más caros, y si no lo acepta, terminará en un sector informal. Hemos constatado que ha crecido enormemente el sector informal del crédito a empresas mixtas, el crédito que hacen personas vinculadas al narcotráfico también ha crecido, el préstamo que hacen iglesias. Hay organizaciones en Montevideo que se dedican al préstamo al pequeño comercio y le cobran diariamente los intereses al capital, con lo cual van generando toda una cadena de problemas en términos de que esa gente está quedando afuera del sistema.

Por todo eso, AEBU está parado actualmente en una posición que hemos defendido en el parlamento en términos de que el BCU y el Ministerio de Economía generen mucha más información de cuál es la situación real de la población. Un segundo elemento es que hay un nivel de endeudamiento creciente producto de que a la gente no le alcanza para vivir, y eso es un problema porque esa cadena de endeudamiento no se puede cortar. O sea, si es para sobrevivir, la cadena cuando la cortás, esa persona cae en la indigencia o en un segmento informal que la lleva incluso al delito, porque es algo que se ha corroborado, de que muchos crímenes o violencia que hoy está planteado en la sociedad está asociado al cobro de deudas que tienen determinados grupos delictivos en cómo financian y generan fidelidad en determinados segmentos de la población.

Y un tercer elemento, está vinculado a que hay que ser muy cuidadoso en que cuando incidís sobre factores de mercado como son las tasas de interés, podés terminar promoviendo o haciendo crecer enormemente un sector informal que es el peor en cuanto a la calidad de lo que le presta a la gente.

Dra. Cecilia Eguiluz: “En nuestro país miles de familias se están endeudando para consumir, para comprar comida, o para pagarles los útiles de la escuela a los hijos”

EL PUEBLO fue también tras la palabra de la Dra. Cecilia Eguiluz, como referente a nivel local del partido (Cabildo Abierto) que fuertemente tomó las riendas, como se dice popularmente, de esta problemática. Eguiluz lidera actualmente la Agrupación Éxodo del Siglo XXI, del mencionado partido.

El problema del endeudamiento actual… “al cierre del año 2022 se constató un aumento en el endeudamiento familiar”

“Si observamos el problema del endeudamiento parados desde distintos lugares podemos decir que tiene dos grandes componentes -comenzó expresando–; por un lado el problema visto desde el sistema financiero, a quienes hasta el momento les ha beneficiado el gran endeudamiento de las personas físicas que existe en Uruguay y con los altísimos intereses que el Banco Central del Uruguay permite cobrar, pero este mismo sistema viene monitoreando el aumento del endeudamiento del consumo y ya se está advirtiendo que en algún momento esta situación va a deteriorar balances y va a perjudicar las finanzas, porque se trata de millones de dólares. La otra cara de esta moneda es ver el endeudamiento desde el lado de las familias, en este sentido debemos decir que, al cierre del año 2022 se constató un aumento en el endeudamiento familiar en lo que se denominan los “créditos al consumo”, sobre todo en pesos y que además tienen altísimas tasas de interés (mencionó: “del 100% y más”). La razón de esto, para nosotros es que la gente ya “no tiene otra alternativa” que endeudarse. El resultado es que en nuestro país miles de familias se están endeudando para consumir, para comprar comida, o para pagarles los útiles de la escuela a los hijos y en definitiva se termina dando la usual “calesita”. Este análisis de la situación de endeudamiento familiar en créditos de consumo es evidentemente un problema y es ahí adonde ha apuntado desde hace varios años Cabildo Abierto, manifiesta que es necesario intervenir y defender a los consumidores. Porque en definitiva se está financiando el consumo, con tasas de interés usurarias, aunque legales, algo de lo cual ya hemos hablado….”.

Una situación cada vez más complicada: “indicadores de endeudamiento familiar siguen subiendo y cada vez es menos pagable”

Así, como una situación cada vez más complicada, podría deducirse de las palabras de Eguiluz que está la situación del país en este sentido si no se toman cartas en el asunto lo antes posible. Manifestaba en la entrevista:

“Como decíamos, los indicadores de endeudamiento familiar siguen subiendo y cada vez es menos pagable, por lo que hay gente que ya “se cayó del sistema” y hay gente que lamentablemente va camino a caer. Esta situación que el propio Senador Manini Ríos viene advirtiendo, terminará indefectiblemente potenciando el sistema informal de crédito, que no solo es usurario, sino que potencialmente puede aumentar las tasas de criminalidad. Quizá alguien pueda pensar que esto es exagerado, pero lamentablemente no lo es, y el propio sistema financiero sabe de la existencia de un sistema informal que utiliza cualquier medio para ejecutar los cobros”.

Proyecto de Ley que sigue sin aprobarse… “el Banco Central del Uruguay sigue mirando para el costado”

“Al inicio de esta legislatura -prosiguió Eguiluz- los Senadores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto de Ley para reestructurar la deuda de las personas físicas porque había 1.000.000 (un millón) de uruguayos en el clearing de informes. Hoy la situación se sigue agravando y el proyecto de Ley a pesar de los amagues no fue aprobado. Por su parte el Banco Central del Uruguay quien debe regular las tasas de interés, sigue mirando para el costado por entender que no debe involucrarse en los contratos privados. Nosotros desde nuestra agrupación Exodo XXI, estamos abordando este tema, hablando con la gente y a las órdenes para salir a juntar firmas si este proyecto de ley no se aprueba”.

Otro dato no menos importante que manejó, es que en la actualidad “hay unos cinco mil millones de crédito al consumo”.

Germán Coutinho, Senador Partido Colorado

“Se dará pronto una respuesta a los damnificados” en UR del BHU

Para este informe, EL PUEBLO dialogó telefónicamente con el Senador del Partido Colorado Germán Coutinho, quien sostuvo que para los “deudores hipotecarios” ya “ha pasado mucho tiempo y demasiada angustia”, siendo optimista luego del discurso del Presidente de la República Luis Lacalle Pou realizado ante la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

“La solución que propongo –comenzó diciendo Coutinho- pasa por tres ejes. La anulación de los colgamentos I y II, la readecuación de deudas en Unidades Reajustables (UR) de 2007 hacia atrás, y el descuento del 40% a los buenos pagadores”.

“El proyecto busca una readecuación para poder facilitarle el camino en ese contexto a quienes deben en UR, y que los deudores buenos pagadores tengan la oportunidad de ir al Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y tener un descuento del 40%”.

“23.000 familias que arrastran desde hace décadas deudas con el Banco Hipotecario del Uruguay y que en varios casos ya no pueden afrontar. Nos consta, y así lo adelantó el presidente Lacalle Pou en su discurso ante la Asamblea General, que se estaba trabajando en una solución y que estaría próxima a llegar”.

SURGIERON INCONVENIENTES

“Sin embargo, el Poder Ejecutivo -que junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabajaba en la búsqueda de un diseño financieramente viable- se encontró ahora con un escollo que hará demorar, al menos, dos meses más en dar respuesta a este conflicto. Resulta que la documentación con la evolución de la historia crediticia de los deudores no está sistematizada en el programa informático del banco, y esto complica a la hora de calcular el costo y el impacto que tendrían las eventuales medidas de refinanciamiento”.

“El Ministerio de Economía ahora no puede hacer las simulaciones necesarias por culpa del BHU que no tiene esa información. Por supuesto que esto no es solo responsabilidad de la presidente actual del BHU, Echevarría sino también de los que lo han dirigido antes”.

“Como sea, en el oficialismo hay optimismo en que, más allá de estas complicaciones, se dará pronto una respuesta a los damnificados. Lamentablemente Etchevarría nunca mostró voluntad para solucionar esto como sí lo mostró el propio presidente de la República, declarándolo públicamente en su discurso del 2 de marzo. Pero confío en que igualmente se va a llegar a una solución para gente que no pide que se le regale nada y que son mal llamados deudores porque en realidad han pagado lo que debían”.

“La solución pasa, conceptualmente, por poner un límite temporal a los plazos de pago de cuota de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Las referencias que se manejaron era que las deudas no pudieran exceder los cuarenta años. Es decir, si la hipoteca cumplió ese tiempo la deuda quedaría saldada. Si se tratara de un plazo menor, el deudor debería cancelar lo que le falta para llegar a esos cuarenta años. Las deudas además serían pesificadas y se sumaría una rebaja de los intereses”.

“Asimismo, el monto destinado al pago de los créditos hipotecarios no podrá superar además el 25% del salario de cada deudor o familia”.

“Se trata de prestar atención a la importancia de atender la situación de mucha gente que ya pagó lo que debía, algo que he observado tras recorrer el Uruguay entero”.

SE TIENE OPTIMISMO

“La problemática que afrontan más de veinte mil familias uruguayas fue detectada hace mucho tiempo por nosotros, en todo el país y por gente que se nos arrimaba para plantearnos los angustiosos problemas que vivían respecto a sus viviendas y supuestas deudas de por vida. También lo vimos en los pasillos del Parlamento y en mi despacho buscando soluciones. Además el presidente Lacalle dijo que el tema fue parte de sus promesas de campaña. El primer mandatario lo recordó en el discurso de rendición de cuentas que dio el 2 de marzo ante la Asamblea General y mencionó los esfuerzos hechos por mí en particular y otros senadores de la coalición. Allí aseguró que él había asumido un concreto compromiso electoral y reconoció que era un reclamo que todavía persistía. “Es cierto cuando algunos deudores me cruzan por ahí y me dicen que no hemos encontrado la solución”, dijo el presidente en aquella ocasión ante los demás legisladores.

“A buen hora entonces que Lacalle Pou haya adelantado en el Parlamento y ante todo el pueblo que se sentía optimista en poder solucionar el problema a la brevedad”, concluyó Coutinho.

Las deudas hipotecarias:

«No somos deudores, somos rehenes de la Unidad Reajustable, del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Viviendas»

En la noche del miércoles, un grupo de personas comprometidas con sus deudas ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), mantuvieron una reunión vía zoom con unos 100 participantes. Luego la misma, por gestión de Carlos Calixto, EL PUEBLO pudo acceder a la palabra de varios de ellos. Ninguno pretende considerarse portavoz del grupo, por lo que las expresiones que siguen pertenecen a varios de ellos y cuentan con la aprobación de todos.

Vale decir primero que a la fecha es ampliamente reconocido por todo el sistema político que son más de 20.000 familias las que están en una muy incómoda situación con el BHU producto de tener que pagar sus cuotas en UR (Unidad Reajustable).

La UR se crea en 1968 cuando en el Uruguay la inflación anual llegó a estar en el 185%. Esta “unidad monetaria” fue creada por el Estado uruguayo con el fin de proteger a los miles y miles de ahorristas que en esos tiempos encontraban en el Banco Hipotecario la “solución” al tema de la vivienda propia, dándoles confianza en la estabilidad del sistema. Se estableció que el valor de la UR debía fijarse en base a una “canasta” económica en la que la inflación no influyese y por lo tanto daría garantías de estabilidad a los ahorristas. Esta canasta tuvo su base en el I.M.S.(Índice Medio Salarios).

Malas administraciones del BHU

“Con el paso del tiempo, las muy malas y algunas nefastas y hasta procesadas por fraude, administraciones del BHU llevaron a que este colapsara. Finalmente en el 2007 una total reestructura hizo cambiar su carta orgánica abandonando su función social en pro de la vivienda, pasando a actuar en el mercado como un banco más”, expresaron, agregando: “Fue creada la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la que además de pasar a gestionar la política de vivienda, tomó a su cargo la “cartera pesada” del BHU. En este quedaron en general solo los “buenos pagadores”. En ese período el Índice Medio de Salarios, se disparó, aumentando hasta un 140%. Fue creada la Unidad Indexada como otra unidad de referencia. Quienes habían contraído las hipotecas en el BHU en los 80, 90 y 2000, vieron aumentar sus saldos de un modo desproporcionado. No solamente el saldo aumentaba, sino además los intereses sobre-saldo, al punto de que algunos deudores, aún entregando mes a mes más dinero del valor de la cuota, se encontraban al año, con que la deuda en vez de disminuir, había aumentado. En tanto el valor de la UR sube y sube, muy por encima de los salarios, quienes tienen que afrontar el pago de los créditos comprometidos por sus viviendas, pagando en sus “flacos” pesos, convertidos estos a UR cada día significan menos, la distancia entre el pago y lo adeudado se torna en creciente e insalvable”.

“Un castigo, una prisión”

“Deber en UR -añadieron- pasó así a ser un castigo, una prisión. Quienes habían ingresado en ese sistema lo habían hecho con la confianza que les dio el Estado al establecer esa “moneda de pago”. Ahora estaban y estamos rehenes de esa situación. Una suerte de “solución” ofrecida por la administración fue la de “pasar al final del crédito asumido las “diferencias”. Esto da lugar a los llamados “Colgamentos”, diferencias faltantes entre el pago de la cuota en $ y el monto en UR las que se trasladaron al final del préstamo. Así se dio que muchos ahorristas después de pagar regularmente durante 20, 30 y hasta 40 años, se encuentren con que deben firmar ese colgamento. Este se hace en UR, con intereses en UR, por 10, 15, o 20 años más. Se convierte en un “entierro de lujo” para muchos ahorristas, por lo que varios optan por entregar su casa, ya que, jubilados la mayoría, no están en condiciones de hacer frente a esa nueva deuda, que además es heredable. También están los casos que pagando mes a mes, un ahorrista tiene la mala suerte de enfermarse, accidentarse, perder el trabajo, y por ello deja de pagar la cuota, ¡a los 3 meses le llega el cedulón de remate de lo que pretendía ser su vivienda fliar! No se le permite amortizar la deuda, lo que demuestra que no hay consideración hacia las personas y familias”.

Agreguemos que el grupo de “rehenes de la UR” desde hace más de una década viene planteando la situación a los distintos gobiernos. Sostienen que “ha habido mucha disposición a escuchar, pero recién en la legislatura pasada el entonces senador Heber presentó un proyecto por el que planteaba derogar los Colgamentos 1 y 2, solamente. El Ministerio de Economía de ese tiempo no aceptó este planteo”. El fundamento de este proyecto fue que estos “colgamentos” se habían impuesto por la vía administrativa, sin el aval del ahorrista. En la presente administración de gobierno en el Senado de la República, sensibilizado por la constante presencia y presión del grupo de ahorristas (la enorme mayoría de ellos personas de avanzada edad) se han presentado varios proyectos.

Este grupo de personas explicó a su vez los proyectos presentados. Omitimos el del Sen. Coutinho pues amerita una nota aparte en este informe. Los otros son:

“El senador blanco Sergio Botana dijo que el tema “tiene una connotación social” y que incluye a gente que “ha pagado durante una vida cuotas que no son chicas, pero tienen niveles de deuda superiores o iguales al primer día”. Recordó que una solución “para este tipo de problemas” se implementó cuando se creó la ANV en 2007, que asumió “la cartera social” de clientes del BHU de los años anteriores, que tenían problemas de pago producto de la crisis de 2002…El senador Óscar Andrade señaló: “Todos los partidos tenemos disposición para trabajar en un proyecto de ley. De hecho, hemos intentado colocar el tema en administraciones anteriores, entendiendo que había una circunstancia que era necesario atender. El problema que tenemos es que [la comparecencia del BCU] no ha agregado elementos nuevos, es decir, no nos han anunciado riesgos que no sabíamos que existían y, por lo tanto, la cancha de la decisión será política en el acuerdo al que podamos llegar”.

“La actual administración no considera pertinente el proyecto de Coutinho”

“En nuestra reunión regular por zoom del miércoles -dijeron- tomamos conocimiento que la actual administración no considera pertinente el proyecto del Senador Coutinho porque “legisla hacia atrás” (por el tema de “condonar colgamentos”). Se busca una “solución” al tema basada en los años de pagos de cada uno. La institución de DDHH del Uruguay ha dado la razón a los deudores, hablando de un “enriquecimiento ilícito del Estado”. Hoy, son miles las familias que padecen esta situación, con cuotas muy elevadas. Los remates continúan. Y nadie se hace cargo. Quien está en deuda es el Estado. Se sabe que estos ahorristas son “el calce” del BHU. Eternos deudores en UR nosotros y nuestros descendientes, seguimos en pie de lucha esperando dejar de ser rehenes”.

“Sepamos estar a la altura de aquellos visionarios del Siglo XIX que nos abrieron las puertas para seguir construyendo la educación de nuestros jóvenes”

En la fría noche del pasado miércoles, la Junta Departamental de Salto se engalanó con la presencia de autoridades de la Educación, funcionarios docentes y no docentes, exdocentes y exalumnos del Liceo Departamental N° 1 Instituto Politécnico Osimani y Llerena, porque sería reconocida su extensa labor de 150 años con una Declaración del legislativo destacando una trayectoria que ha puesto a Salto en un lugar destacado a nivel nacional.

Pero como siempre se ha sostenido, el pasado, la historia, son esas colum-nas que mantienen fuerte las estruc-turas que se seguirán construyendo y que permitirán su permanente cre-cimiento. Así lo sostuvo la Profesora Sevrini en parte de su alocución en el recinto legislativo al expresar que “hoy, a 150 años, nuestro liceo se pro-yecta con la inclusión de nuevas tec nologías, plataformas educativas, tra-bajo con redes interinstitucionales, programas de acompañamiento pe-dagógico, programa Uruguay Estudia, cursos bimodales de apoyo a alumnos con asignaturas previas, programa Egresados, aulas ailabs, programa Pro Lee, plan semestralizado para estu-diantes de bachillerato turno noctur-no, inclusión de estudiantes con capa-cidades diferentes y acompañamiento de sus procesos de aprendizaje, y una constante mirada a las trayectorias educativas de nuestros alumnos para que estas sean continuas y comple-tas”.

Por la importancia que reviste este hito de que una institución educativa pública esté conmemorando y celebrando 150 años de vida y rica trayectoria acadé-mica, EL PUEBLO comparte el discurso entero realizado por quien hoy tiene el honor de conducirlo.

PALABRAS DE SILVIA SEVRINI

“Voy a agregar con una carga de mucha emotividad lo que siento y sentimos los que este año nos encontramos en la di-cha de estar trabajando en el liceo, y no solo en este año, pero que nos tocó estar en este momento”.

“Con profunda emoción y respeto es que estamos congregados en este recinto de la legislatura departamental para ho-menajear y reconocer a una institución educativa de trayectoria nacional en sus 150 años de creación, como es el Liceo Departamental N° 1 Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Ser hoy los protago-nistas de este memorable momento, nos hace sentir con una carga emocional tan profunda, que las palabras parecen ser escasas para expresar nuestro sentir desde lo más profundo de nuestro ser”.

“Primeramente quisiera rememorar a aquellos visionarios de la cultura de

departamento, Presbítero Emilio Pérez y los reconocidos intelectuales Gervasio Osimani y Miguel Llerena, que tuvieron la sagacidad y visión de futuro para comen-zar una obra que quizás no imaginaron las dimensiones que esta llevaría para la pos-teridad. Mirar para atrás estos 150 años nos permite rememorar grandes perso-nalidades de todos los ámbitos de la vida humana. Arte, política, ciencias, oficios, deporte, educación, comercio, empresa, formación en valores y en conciencia ciu-dadana de respetables hombres y muje-res en su participación de la vida cotidia-na, y en la conformación de hogares y de tantas cosas como las de todos aquellos que pasaron por sus aulas”.

“La vida y las oportunidades en 1873 eran muy diferentes al mundo de hoy, y como serán 150 años más adelante y que ni si-quiera imaginamos. Pero qué impresio-nante poder retrotraernos en el tiempo y pensar en el Salto de ese momento, sus habitantes, la formación de su ciudad, sus comercios, sus posibilidades de vida, cre-cimiento y educación”.

“Esta tarea no fue para nada fácil, pero se asumió con el respeto y la responsabi-lidad que correspondía, y esos primeros educadores que a lo largo de las décadas se fueron sumando tantos y tantas más, fueron forjando lo que somos hoy el Liceo Departamental con toda la responsabili-dad que esto implica. Reconocer a cada uno de los que dejaron profundas huellas por nuestra querida casa sería imposible pues siempre olvidaríamos a muchos. Si reconocer en cambio, a todos, docentes, funcionarios, alumnos que transitaron por esta casa de estudios a lo largo de décadas”.

“Somos el primer centro de educación media del interior del país, creado en momentos que aún no estaba establecido un sistema educativo nacional por

el cual José Pedro Varela estaba en esos momentos en una convicción y lucha con-siderando que la educación es la mejor herramienta del progreso”.

“Permítanme ahora expresar mi sen-tir personal como directora que tiene la enorme dicha y satisfacción de estar al frente de este centro de estudios en el año de su 150° aniversario. En lo personal, siento que es una coronación en mi carre-ra. Vocacionalmente docente, ejerciendo la profesión desde 1986 en el Liceo N° 1, iniciando mi primer trabajo allí, y encon-trándome 37 años después en este rol en el Liceo N° 1. Qué dicha más grande, cuán-to agradecimiento a mi familia y a la vida, que me dieron estas oportunidades mara

villosas. Reconocer, y quiero decirlo pú-blicamente, a mis compañeros de traba-jo cotidiano, con los cuales afianzamos sentir el liceo, y lo digo con mayúscula, y trabajar en él todos los días con pla-cer, con confianza, con amor, con voca-ción, con alegría y dedicación a nuestros alumnos, que son nuestra razón de ser”.

“Hoy, a 150 años, nuestro liceo se pro-yecta con la inclusión de nuevas tecno-logías, plataformas educativas, trabajo con redes interinstitucionales, progra-mas de acompañamiento pedagógico, programa Uruguay Estudia, cursos bi-modales de apoyo a alumnos con asig-naturas previas, programa Egresados, aulas ailabs, programa Pro Lee, plan semestralizado para estudiantes de ba-chillerato turno nocturno, inclusión de estudiantes con capacidades diferentes y acompañamiento de sus procesos de aprendizaje, y una constante mirada a las trayectorias educativas de nuestros alumnos para que estas sean continuas y completas”. “A los compañeros funcionarios de hoy, que también nos están acompañando, funcionarios de gestión, de administra-ción, de servicio, docentes de docencia directa e indirecta de los tres turnos, a nuestros queridos alumnos y sus familias, gracias por estar, ayudar, comprender, apoyar y ser como son”.