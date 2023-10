Encuesta Seguridad Social en el Litoral

Más del 52% de los entrevistados dijo que no conocía los principales aspectos de la reforma

Por Ágora

La Reforma de la Seguridad Social es uno de los planteos más ambiciosos del actual gobierno de coalición “multicolor”. No está exenta de complejidades como toda reforma que implica transformaciones estructurales y diseños que pretenden anticipar líneas de diferentes variables como tasas de empleo, esperanza de vida, natalidad, mortalidad, etc. Inclusive el nombre también puede estar en disputa, dado que para ciertos partidos de la oposición la actual no se trataría de una reforma de la seguridad social, sino más bien del sistema jubilatorio que es una parte de todo el sistema de previsión social que tiene Uruguay.

En ese marco de complejidad y disputa política que se profundiza con la recolección de firmas de parte de central sindical con el apoyo explícito de algunos sectores del Frente Amplio y una especie de abstención de otros, le preguntamos a los habitantes del litoral sobre un par de aspectos muy concretos y que serán relevantes en el futuro inmediato: el nivel de conocimiento de la reforma, y el de acuerdo con la misma. Vamos con lo primero:

Ante la pregunta ¿conoce los principales aspectos de la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno? Nos encontramos con que la mayoría absoluta de la población del litoral manifiesta no conocerlos. Más de un 52% de los entrevistados dijo esto, frente a algo más del 44% que dice Sí conocer los principales aspectos de esta reforma. Entre las personas de mayor edad existe bastante más conocimiento de la reforma que entre los más jóvenes, algo relativamente previsible. Sin embargo el nivel de conocimiento no se ve afectado por otras variables como la identificación partidaria, la educación o incluso el nivel de ingresos económicos al que pertenece el individuo.

El otro gran tema sobre el que indagamos en el litoral es el nivel de acuerdo que manifiesta la población con la reforma, veamos los principales resultados:

Hay dos mayorías relativas que son bastante similares en los guarismos: la de los que No están de acuerdo con la Reforma llega casi al 39% de los entrevistados, y la de aquellos que no tienen una posición definida que supera el 38%. Parece un escenario bastante razonable si tenemos en cuenta que más del 52% de los entrevistados dijo que no conocía los principales aspectos de la reforma. Por la afirmativa a la reforma encontramos que casi el 23% de la población del litoral está de acuerdo con la misma.

A la hora de estudiar estos posibles apoyos y oposiciones a la misma es relevante encontrar la relación de estos ciudadanos en cuanto a su identificación partidaria. En el siguiente gráfico sintetizamos ese aspecto:

Y lo hicimos estudiando al grupo mayor de los que tienen posición, es decir de aquellos que hoy dicen que se oponen a la reforma: dentro de estos casi un 53% se identifica con el Frente Amplio. El otro grupo relevante de no apoyo a la reforma es de ciudadanos que no se identifican con ningún partido político, estos son algo más del 27% del total. Pero también existen ciudadanos que se identifican con los partidos que integran la coalición multicolor que aprobó la reforma y que en diferentes niveles no están de acuerdo con la misma. En esta situación tenemos ciudadanos que se identifican tanto con el P. Nacional, el P. Colorado, Cabildo Abierto y también el P. Independiente, así como con otros partidos menores.

Estos resultados sin embargo nada nos dicen sobre los posibles escenarios a futuro en lo que tiene que ver con la recolección de firmas, su éxito o no, y mucho menos con la eventual puesta a consideración de dicha reforma por parte de la ciudadanía. Hoy lo que observamos con claridad es que en litoral de Uruguay existe aún un muy elevado número de personas que no conocen los principales aspectos de la reforma de la seguridad social, y también que una mayoría de estos ciudadanos no están de acuerdo con la misma.

Resumen técnico de la encuesta: Esta es una síntesis de prensa de la investigación realizada en los departamentos de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro, tanto en sus ciudades capitales como en algunos de sus municipios, por ágora consultores entre los días 2 y 21 de octubre de 2023. La encuesta se realizó a partir de una muestra de 618 encuestas. Se realizaron entrevistas telefónicas a ciudadanos habitantes de cada departamento a partir de los 15 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y este año. Los datos históricos presentados pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 3.5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%. En los sub universos presentados dicho margen es mayor. Esta encuesta de ágora es de tipo bus y fue realizada para diferentes actores políticos, sociales y comunicacionales. Para ver más de nuestra metodología puede visitar http://www.agora.com.uy/metodologia/