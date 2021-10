Encuesta de MPC Consultores: aprobación del Presidente y los Ministros, Referéndum contra la LUC y otras cuestiones

A 20 meses de instalado el Gobierno, Luis Lacalle Pou mantiene un alto porcentaje de apoyo popular con casi 6 de cada 10 compatriotas que aprueban su gestión como Presidente de los uruguayos. Daniel Salinas (MSP) es el Ministro con mayor aprobación, seguido por Javier García (MDN), Luis Alberto Heber (MININT), Azucena Arbeleche (MEF), José Luis Falero (MTOP) y Francisco Bustillo (MRREE). Las mayores demandas al Gobierno Nacional son generación de empleo, costo de vida, seguridad, educación y auditorías. El FA encabeza la intención de voto hacia octubre 2024, seguido de cerca por el PN. Cabildo Abierto supera al Partido Colorado, y la suma lineal de los partidos de la coalición gobernante es casi 10 puntos más de lo que marca el Frente Amplio. Entre los decididos en relación al referéndum para derogar los 135 artículos cuestionados de la LUC, los indecisos superan por tres a la diferencia que hay a favor de los que están inclinados a mantenerla tal como está.

FICHA TÉCNICA: Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, en modo telefónico, estratificada por zonas, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC. Universo: personas mayores a 18 años. Tamaño muestral: 1000 encuestas. Margen de error: no mayor al 3.5%. Índice de confiabilidad: superior al 95%. Zonas de investigación: todas las capitales departamentales. Realizada entre el 8 y el 12 de octubre de 2021.

GESTIÓN PODER EJECUTIVO.

Satisfactoria 59%

Regular 16%

Insatisfactoria 20%

No sabe 5%

GESTIÓN D. SALINAS (MSP).

Satisfactoria 71%

Regular 12%

Insatisfactoria 5%

No sabe 12%

GESTIÓN J. GARCÍA (MDN).

Satisfactoria 54%

Regular 10%

Insatisfactoria 7%

No sabe 29%

GESTIÓN L.A. HEBER

(MININT).

Satisfactoria 49%

Regular 22%

Insatisfactoria 11%

No sabe 18%

GESTIÓN A. ARBELECHE

(MEF).

Satisfactoria 46%

Regular 15%

Insatisfactoria 26%

No sabe 13%

GESTIÓN J.L. FALERO (MTOP).

Satisfactoria 43%

Regular 10%

Insatisfactoria 7%

No sabe 40%

GESTIÓN F. BUSTILLO (MRE).

Satisfactoria 41%

Regular 20%

Insatisfactoria 8%

No sabe 31%

INTENCIÓN DE VOTO OCTUBRE 2024.

F. Amplio 30%

P. Nacional 23%

C. Abierto 9%

P. Colorado 6%

Otros 2%

Ninguno 4%

No sabe 26%

INTENCIÓN DE VOTO REFERÉNDUM CONTRA LA LUC.

Por mantener 40%

Por derogar 30%

No sabe 30%

DEMANDAS AL GOBIERNO NACIONAL.

(La suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)

Empleo 55%

Costo de vida 53%

Seguridad 41%

Educación 28%

Auditorías 25%

Disminuir Estado 17%

Otras 11%