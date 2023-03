En Villa Constitución… Adiós Carnaval

Villa Constitución no tuvo y no tendrá carnaval.Mientras en todos lados se festeja el carnaval con desfiles multicolores en Villa Constitución solo habrá silencio .DIARIO EL PUEBLO fue en busca de la palabra de la alcaldesa interina Graciela Baldassari y esto nos dijo: _ No sale carnaval debido a que se nos hace imposible costear los gastos que se nos origina en pagar los permisos de todo lo que por ley establece se debe contratar.Anteriormente la Intendencia de Salto nos facilitaba una banda de cierre,sonido y que realizaramos con nuestros números locales , cabe acotar que como locales solo contamos con solo un número y es Batucada la Diferencia .

Así mismo no nos quedamos quietos, buscamos la posibilidad de realizar de todas maneras con la batucada , la banda de cierre que nos cedía la Intendencia y clubes de nuestra localidad que se sumaran , es decir , hacer como dicen los chicos algo de ruido aunque fueran dos números , pero la sorpresa fue grande cuando nos exigen sacar los mismos permisos que se sacan para realizar un desfile común .Esto quiere decir que realizando algo tan pequeño se debe pagar servicio 222; bomberos , ambulancia , inau .Son servicios que no son baratos ni mucho menos y que hoy el municipio no cuenta con el dinero para solventar ese gasto por lo tanto y lamentablemente no se va a realizar el carnaval como años anteriores .

