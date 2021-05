En Uruguay desconocen si se realizarán los Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, fue el primer invitado del ciclo 2021 de Falta Uno en Sport 890 y dejó frases interesantes acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Consultado acerca de la realización de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, dijo: “¿qué querés que te diga? Yo no sé si va a haber Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador y el Gobierno de Japón en este momento dicen que sí, que se hacen, pero la opinión pública en un sondeo que se ha hecho, más del 70% no quieren que se hagan debido a esta pandemia que ataca a todo el mundo y que nos hace vivir momentos de zozobra y tristeza”.

“A todo eso se le sumó lo del Consejo Médico de Japón que no aconseja hacer los Juegos Olímpicos y por otro lado la certeza de las autoridades que mencioné antes que dicen que se hacen, así que vamos a esperar lo que pase en junio, mes en el que se va a establecer entre otras cosas si el pueblo japonés puede asistir a los estadios porque es una cosa a dilucidarse que se definirá en ese mes y dependerá de la evolución de la pandemia en ese país porque están en plena crisis: cuatro de los estados más importantes de Japón están muy complicados” añadió Maglione. “Son 207 países y los refugiados hacen 208 delegaciones que tienen que llegar y entrar a Tokio”, subrayó.

“Se hacen los Juegos ahora o no se hacen más y se pasa automáticamente a febrero de 2022 con los Juegos Olímpicos de Invierno en China, al otro año los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (Senegal) y en 2024 ya se vienen los Juegos Olímpicos de París así que es ahora o no hay Juegos Olímpicos en este período, cosa que pasó únicamente no por razones de salud sino por las últimas dos Guerras Mundiales” sentenció.

MÁS DEL %80 EN CONTRA

Más del 80% de los japoneses están en contra de realizar los Juegos Olímpicos este año, después de haber sido pospuestos en 2020 por el coronavirus, según un sondeo publicado el lunes a 10 semanas de los juegos de Tokio.

Este nuevo sondeo se realizó tras la ampliación del estado de urgencia en Japón, que lucha contra una cuarta ola de contagios de COVID-19. La encuesta, realizada el fin de semana por el diario Asahi Shimbun, pone de manifiesto que el 43% de los consultados quieren que se cancelen los juegos y el 40% que se pospongan de nuevo.

Hace un mes, los partidarios de la cancelación se elevaban al 35% y al 34% los que se decantaban por un nuevo aplazamiento.

Solo el 14% de los encuestados quieren que los JJ. OO. se celebren como hasta el momento está previsto, frente al 28% de la encuesta anterior, según el sondeo realizado con 1.527 personas que respondieron a 3.191 llamadas telefónicas.

PATROCINADOR EN CONTRA

El diario japonés Asahi Shimbun, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, pidió en el día de ayer la cancelación de los Juegos y calificó el evento como “una amenaza sanitaria”. En un editorial, el diario llamó al primer ministro, Yoshihide Suga, a hacer una “evaluación tranquila y objetiva de la situación y tomar la decisión de cancelar estas Olimpiadas de verano”.

El editorial apunta que “no se puede aceptar la apuesta” de celebrar los Juegos, pese a que los organizadores aseguran que se puede hacer de manera segura.

Acusó también a los dirigentes del Comité Olímpico Internacional (COI), en particular a su vicepresidente John Coates, de estar “claramente fuera de sintonía” con el público japonés. Consultado la semana pasada si los Juegos se celebrarían incluso bajo el estado de emergencia por el coronavirus, Coates dijo: “la respuesta es absolutamente sí”.

Tokio y otras partes de Japón están actualmente bajo estado de emergencia, que deberá ser prolongado esta semana hasta el 20 de junio. “Decir ‘sí’ sin ningún sustento sólido deja en evidencia la imagen engreída del COI”, señala el editorial de Asahi.

La advertencia del diario se produce cuando los Juegos están a menos de dos meses de comenzar, y poco después de que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje a Japón por la amenaza del coronavirus.

Sin embargo, la Casa Blanca dijo el martes que apoya los planes de celebrar los Juegos. “Hay reglas de ingreso y procedimientos muy específicos que han sido definidos por los organizadores para asegurar la protección de todos los involucrados”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Cancelar los Juegos le costaría a Japón el equivalente a unos 16.600 millones de euros, indicó este martes el Instituto de Investigación Nomura.

Sin embargo, advirtió que el país podría sufrir un daño económico aún mayor si realiza los Juegos, en caso de que un repunte de infecciones provoque un nuevo estado de emergencia.