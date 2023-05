En unos días comienzan a recolectar firmas en busca de eliminar la partida para teléfonos que reciben los legisladores

“Es abusivo”, dijo Fernando Puppo, del partido Basta Ya

También en Salto el nuevo partido político “Basta Ya” iniciará en mayo una recolección de firmas que pretende eliminar los 5.000 pesos por mes que cada legislador nacional cobra como “partida de celulares”. Se considera que esto “es abusivo”, dijo a EL PUEBLO el dirigente local Fernando Puppo. Las firmas serán luego presentadas ante la presidente de la Asamblea General, Esc. Beatriz Argimón.

Puppo analizó las cifras que el Estado se ahorraría en caso de eliminarse estas partidas y estimó que serían algo más de 3 millones y medio de dólares en un período presidencial.

Esto es lo medular de la explicación brindada por Puppo al ser consultado por EL PUEBLO:

«El partido Basta Ya se ha planteado como meta para el mes de mayo, proponer a través del sistema de la petición, eliminar la partida de 5.000 pesos para teléfonos que pagamos los uruguayos a 500 números, es decir a 500 personas que están dentro del Estado, entre ellas los Senadores, los Diputados, que perciben mucho dinero por día. Como ya sabemos, un Senador percibe más de 16.000 pesos por día y un Diputado percibe más de 14.000 pesos por día todos los días del año, y nosotros a su vez les pagamos el teléfono, 5.000 pesos”. Entonces, agregó, “entendemos que eso es abusivo y que en un país pobre como este, en el que mucha gente está pasando mal, no correspondería que a esos teléfonos los pagáramos nosotros, los ciudadanos de a pie. Así que con esa premisa, por la vía democrática el partido va a utilizar la vía de la petición y va a solicitar al Poder Legislativo, a la Vice Presidente de la República, la anulación de esta partida”.

ALGUNOS NÚMEROS

“Si nosotros hacemos las cuentas -prosiguió-, porque más de uno dice que esto no mueve la aguja, son cerca de 3.700.000 dólares cada cinco años. Es una cifra que significa mucho dinero para muchas personas. Por ejemplo podría ser un aumento de 500 o 600 pesos para las jubilaciones y pensiones más sumergidas, todos los meses. Otro ejemplo que podemos dar es que con ese dinero se construyen tres liceos nuevos. Así que vamos a buscar la adhesión, la firma de las personas que lo quieran hacer, para pedir que esta partida de dinero que pagamos todos los uruguayos se elimine. Porque los ciudadanos de a pie nos pagamos nosotros el teléfono, y si no lo pagamos, no lo tenemos. Es una partida innecesaria e injusta. Ya en su momento se logró algo cuando se logró la eliminación de la partida de prensa, que era también abusiva, y esto es lo mismo”.

Dijo finalmente: “En unos días ya estaremos explicando cómo se van a juntar las firmas va a ser en forma electrónica, en forma digital, a través del celular o de la computadora. Con esto a la vez demostramos que no es necesario esperar hasta las elecciones para empezar a introducir cambios. Los ciudadanos podemos hacerlo desde ahora en forma democrática. Veremos qué efecto tiene, pueden aceptarlo o no aceptarlo. Si lo aceptan demuestran sensibilidad a nuestro pedido y si no lo aceptan…bueno, que cada uno saque sus conclusiones”.