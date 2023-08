-«Uno sabe los jugadores que tiene, porque con la gran mayoría venimos juntos de años a esta parte. Existe una base que se prolonga. Una base que no se desintegró en el tiempo. Todos saben a qué jugadores me refiero. Cuando hay jugadores referentes en un plantel, creo que para el técnico es lo mejor que puede pasar. Una manera de tener un respaldo, más allá de lo que representamos nosotros como parte de una estructura y hablo de la dirección técnica.

Es cierto que a este último partido llegábamos después de dos derrotas al hilo y jugando de local, cosa que no es común en Universitario.

Había mencionado lo de heridos, pero no muertos y le dimos a esas palabras el justo alcance. Y no lo digo ahora que ganamos y somos campeones, porque durante la semana pasada no dejé de pensarlo e incluso decirlo: en Universitario no hay tiempo para la duda. Había que recomponerse y volver a ser el Universitario más confiable, ¿de acuerdo? Fue el Universitario que encontramos en la revancha. Pienso que por eso, ganamos como ganamos».

EMILIO, DESDE

LA ENTRAÑA…

La entraña, de ese sentir del Director Técnico de Universitario.

El también se jugaba demasiado. Sobre todo la credibilidad a partir del resultado final, teniendo en cuenta la doble frustración del 2019 primero y el 2022 después.

«Los que estuvimos en esas finales, por supuesto que no olvidamos lo que pasó, pero tampoco que el pasado a ese nivel nos cortara el vuelo en la definición.

Pero pregunto: ¿alguien cree que es fácil ganar una final del Campeonato del Interior? Hay un rival que juega y también decide. Nosotros fuimos sabiendo que el replanteo debía existir, pero también amoldarnos a la circunstancia. Porque la obligación de llegar al gol de principio, era de nosotros. El 0 a 0, a ellos les servía. ¿O no?. Y bueno, lo de Universitario era obligación»

LA TARDE CAMPEONA

DEL SUEÑO SOÑADO

Emilio Silva.

Aquel de Ferro Carril y este de Universitario desde el 2014.

Los 10 años en tiendas rojas.

Primero, en la ayudantía técnica de Ramón Walter Rivas.

Ahora va completando la tercera temporada, como dueño del mando.

Cuando llegaría el final del partido, la serenidad puntual para el enfoque y ya en la sede después de la caravana, el rito con la familia, a la que Emilio no deja de valorar «el aguante de todas las horas».

El mismo Emilio que admite este ahora, «donde está bien que celebremos, pero también está bien, que apuntemos a lo que viene. El plantel sabe del compromiso pendiente o lo que surge como objetivo: ganar el Campeonato Salteño y responder de la mejor manera en la Copa Uruguay. No pienso en el año que viene ni tampoco digo si seguimos o si nos vamos. Ese tiempo seguro que llegará, pero no es ahora.

Tenemos que ponernos a tiro en el Campeonato Salteño como primera cosa y que tengamos a todo el plantel disponible. Pero además hay algo que sentimos: esto de ser Campeones del Interior, quiérase o no, nos crea una responsabilidad. Una obligación. Yo digo que esa obligación nos hace bien. También es un estímulo más y lo es»

–La tarde del 4 a 0.

El Universitario del gobierno ejercido en el trámite.

Del fútbol que jugó, hasta la explosión medida en goles.

La etiqueta roja de un rey.

Y definitivamente.