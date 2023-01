Emilio Silvia tiene raíz ferrocarrilera. Jugó en la franja, hasta que Ramón Rivas lo integró al Cuerpo Técnico. Mieles de más de una consagración a nivel local y del Interior. Cuando Rivas se fue a Universitario (2014), de los primeros pasos consumados: Emilio Silva seguiría siendo uno más en la cúpula de mando. Desde ese año Emilio Silva permanece en la «U». En el 2022 perdió la final ante Ceibal por penales y también por la misma vía, el sueño condenado a nivel de la Divisional «A» del Campeonato del Interior.

En definitiva, Universitario no coronó, pero no se podrá negar que fue protagonista. Ser finalista de ambos torneos no es para cualquiera. La «U» también fue uno más en la primera edición de la Copa Uruguay. Más de 40 partidos en el 2022. Una exigencia a prueba de balas.

PARA PONERSE DE ACUERDO

El martes a la noche fue el encuentro de partes. Con Emilio Silva y los directivos claves que entienden en el área del fútbol en Universitario, se habló todo lo que hubo que hablar, tras el punto de partida acordado: la continuidad en la Dirección Técnica. Para el DT será el noveno año en Universitario. Tras arribarse al acuerdo, otros tópicos sobre la mesa. Y uno de ellos esencial: la conformación del plantel.

Hay que tener en cuenta que este año también, Universitario con tres torneos en el horizonte: el Salteño, OFI y la Copa Uruguay.

¿Qué llegarán jugadores?: llegarán. Qué Universitario necesite de un arquero más: necesita. Que la llegada de otro delantero con gol será necesaria: será necesaria. Que el objetivo es disponer de un plantel potencial de 24 jugadores: es cosa concreta. Ahí viene Universitario. Con Emilio otra vez