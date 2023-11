En un mercado demandado, Plaza Rural dispersó el 94% de la oferta

Plaza Rural concluyó este jueves, su primera actividad correspondiente al corriente mes de noviembre, con un total de 9.357 vacunos comercializados. Durante el miércoles y jueves, el consorcio realizó su edición 276 con un resultado muy similar al de la venta anterior a fines de octubre, así lo definió Francisco Cánepa, vicepresidente de Plaza Rural.

«Fue un remate con leves variaciones, hay categorías que subieron un poco sus referencias, otras que bajaron algo, pero si analizamos las categorías, los promedios al bulto siguen siendo muy interesantes» agregó «Peto» Cánepa que también sostuvo que el factor clima, asociado principalmente a las lluvias, está jugando un papel muy importante en el negocio ganadero. Además, señaló que los negocios a corto plazo como novillos formados y vacas de invernada encontraron muy buena demanda, así como las vaquillonas, sobre todo en los lotes de menor volumen que concretaron muy buenos y destacados valores.

Cuando el clima acompaña..

«Hoy la realidad nos muestra que el ganado gordo va por diferente camino que la hacienda para el campo, así como también vemos que el norte del país está muy demandante, mucho más que el sur. Hay una fuerte necesidad de reponer la hacienda que salió en el verano producto de la sequía, y la explosión del pasto en los campos sin dudas está jugando a favor del productor que necesita reponer».

Así mismo, Cánepa dijo que se observa que la oferta de ganados para el campo es escasa, «hay muchos productores que están reteniendo los ganados, con lluvia y con pasto, mucha gente está esperando una mejor perspectiva para adelante y eso se refleja en la oferta».

Finalmente Cánepa extendió la invitación a participar de la próxima edición del consorcio, la 277 a realizarse los días miércoles 22 y jueves 23 de noviembre desde el Hotel Cottage, con cierre de inscripciones previsto para este lunes 13. Además, teniendo en cuenta la cercanía de la fecha, el consignatario también llamó la atención al remate número 278 «Hereford de Punta» a realizarse el viernes 1ro de diciembre en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo, con cierre de inscripciones para el lunes 20 del corriente mes.

Valores promedios

Terneros -140 kg. US$ 2,52 (0,8%); Terneros -180 kg. US$ 2,27 (-2,8%); terneros +180 kg. US$ 2,11 (3,0%); terneros US$ 2,15 (2,4%); terneros y terneras US$ 1,92 (-3,7%); mixtos más de 1 año U$S 1,72 (-0,6%); novillos 1 a 2 años US$ 1,88 (-3,4%); novillos 2 a 3 años US$ 1,80 (-0,6%); novillos + 3 años US$ 1,69 (-2,3%), vacas de invernada US$ 1,38 (-6,6%); terneras US$ 1,89 (4,8%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,73 (1,2%); vaquillonas + 2 años US$ 1,66 (6,9%); vientres preñados US$ 660,01 (-1,3%); vientres entorados US$ 485 (1,9%); piezas de cría US$ 392,63 (-6,7%). Ovinos: ovejas de cría 2 o más enc. US$ 34,5.