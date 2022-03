En el marco de los 75 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la gremial de productores realizó en Cerro Largo, la inauguración de una nueva cosecha del cereal. En un marco muy importante de público presente, entre productores y autoridades locales y nacionales, Alfredo Lago, presidente de la institución, expuso sobre la realidad del sector en constante crecimiento. Lago señaló que fue una instancia en la cual se unieron todos los esfuerzos por generar el mejor de los eventos para el sector. «Aprovechamos la masiva participación del ejecutivo nacional, con la presencia nuevamente del Presidente de la República, para interactuar con el gobierno. Es un momento donde se generan las posibilidades de llevar adelante la exposición de la ACA y de tener la posibilidad de recibir la visión desde el poder ejecutivo de lo que entiende que es el sector arrocero y de la actividad primaria». En este sentido, Lago agregó que la inauguración dejó un balance muy positivo, «nosotros hicimos nuestras propuestas, reconocimos varias de las acciones que el gobierno llevó adelante en el último tiempo y también planteamos todo el accionar que entendemos, que a mediano y largo plazo debería encarar el estado uruguayo. Así mismo nos complace afirmar que en casi todos ellos, coincide con nosotros el poder ejecutivo».

Otra zafra récord

En referencia a los números primarios que deja esta nueva zafra, Lago destacó el incremento del área cultivada, lo que genera un nuevo año récord con 163.000 hás, unas 20 mil hás. más de siembra.

«De esta manera se consolida la recuperación sectorial en cuanto a superficie de siembra, seguramente con los resultados de este año se genere otro impulso para la producción del próximo año, dependiendo si el clima acompaña y las lluvias permiten recuperar los niveles de las represas». En definitiva, el volumen total producido rondará los 1,5 millones de toneladas, muy superior a los años anteriores, con niveles de precios que hoy conforman al productor, lo que genera una muy buena producción de divisas que genera el sector, producto de las exportaciones, agregó.

Los efectos del clima

Consultado por la incidencia del factor clima en las chacras y la producción, Lago señaló que se observaron diferentes situaciones en las distintas zonas del país, en la zona Este las precipitaciones fueron muy generosas, lo que permitió llegar sin inconvenientes a la cosecha, lo que no sucedió en la zona Norte, Artigas, Salto y parte del departamento de Rivera, donde las lluvias llegaron de forma tardía, y no tuvieron ningún impacto en la producción y por ende se observan áreas perdidas que no se van a cosechar y también hay una afectación en la calidad del grano lo que hoy también está preocupando al productor.