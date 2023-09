En su primer remate de setiembre, Plaza Rural vendió el 80% de la oferta

Con ventas concretadas entre miércoles y jueves, Plaza Rural realizó su edición 272 comercializando un total de 10.510 vacunos, con asistencia financiera del Banco República.

José de Freitas integrante del consorcio, destacó el porcentaje de colocación de la oferta, en un mercado en el cual la pretensión de venta sobre algunos lotes generó que la demanda no convalide los valores de la oferta y no se concreten los negocios. Además, de Freitas remarcó que es importante el resultado generado por Plaza Rural, partiendo de la base que el mercado se presenta con una dinámica muy lenta con dificultad para la colocación de los ganados gordos principalmente.

Ya están abiertas las inscripciones para el remate 274, previsto para 26 y 27 de septiembre.



VALORES PROMEDIOS Terneros -140 kg. US$ 2,56 (-5,6%); Terneros -180 kg. US$ 2,44 (-7,7%); terneros +180 kg. US$ 2,20 (-7,2%); terneros US$ 2,32 (-4,7%); terneros y terneras US$ 2,13 (-11,9%); novillos 1 a 2 años US$ 1,83 (-13,1%); novillos 2 a 3 años US$ 1,77 (-5,9%); novillos + 3 años U$S 1,65 (-15,4%), Holando US$ 1,32 (-9,6%), vacas de invernada US$ 1,42 (-7,3%); terneras US$ 1,96 (-6,9%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,82 (-7,5%); vaquillonas + 2 años US$ 1,67 (-10,7%); vacas de cría US$ 635, vientres preñados US$ 681,32 (-10,2%); vientres entorados US$ 477 (10,9) y piezas de cría U$S 375,92 (-14,2%).