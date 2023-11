EN SALTO SE VENDIERON 478 TOROS A US$ 3.068 DE PROMEDIO

Este martes, con el cierre de la venta on line de las cabañas «Salto» de Limitour y «La Plazoleta» a cargo de la firma Zambrano & Cía., no solo se baja el telón a un mes de intensos remates de cabañas en todo el país, sino que de esta manera se cerró la zafra para la oferta de toros en el departamento de Salto.

Estaba claro que la zafra iba a presentar un ajuste de valores con respecto al 2022 teniendo en cuenta lo complejo que ha sido el año marcado por la sequía y el derrumbe de precios en el mercado de haciendas que generaron más incertidumbre que certezas en el sector. Claro que lo más importante es que la zafra de toros 2023 se va a destacar por un altísimo volumen de reproductores comercializados hasta el momento en los remates de cabañas.

A nivel nacional, el promedio de venta de toros se ubica en los 3.016 dólares, tomando en cuenta 6.396 animales, 5.913 ejemplares vendidos en remates de cabañas y 483 en exposiciones, según reporte publicado por Pablo Mestre el pasado domingo en Rurales El País. En detalle, los 5.913 toros vendidos en remates de cabaña promedian US$ 3.051, ajustando un 13,5% al valor medio de hace un año, mientras que en las Exposiciones del interior, restando 3 por contabilizar, los toros vendidos son 483, a un valor promedio de US$ 2.586.

LA ZAFRA EN SALTO



Volviendo al principio, con el cierre de la venta virtual de «Cabaña Salto» de Limitour y «La Plazoleta» de Daniel Constantín, en la que se comercializaron en total 20 toros Angus a 2.532 dólares de promedio, fueron 8 toros Angus pedigree a 2.550 dólares de promedio, 3.480 dólares de máximo y 2.400 dólares de valor mínimo, además, 2 toros Angus PC a 2.400 dólares cada uno y 10 Angus SA a 2.544 dólares de promedio, 3.120 dólares de máximo y 2.400 dólares de mínimo, en Salto en total se comercializaron 478 toros a un valor medio de 3.068 dólares, representando un 98,3% de colocación de la oferta.

Para el siguiente informe, se tomaron en cuenta únicamente toros vendidos en pista en los remates de cabaña, ventas virtuales y en la Expo Salto.

Los toros vendidos son reproductores de las razas Aberdeen Angus, Hereford, Brangus, Braford y Polled Charolais, que hicieron un promedio general de 3.068 dólares, un valor muy similar al resultado a nivel nacional. En total, las ventas suman en Salto negocios por 1.466.673 dólares. En comparación con el año 2022 (343 toros vendidos a 3.430 dólares de promedio), hubo un ajuste del -10,5% en el valor promedio de la venta de los reproductores, otro número que va en sintonía con las referencias a nivel nacional.

Para esta edición, no tendremos en cuenta la comparación de volumen de venta de esta zafra con la 2022 en nuestro departamento, teniendo en cuenta que el pasado año, la cabaña salteña La Magdalena no realizó su venta anual por razones de público conocimiento, y considerando que el volumen de toros de dicha oferta es muy representativo, optamos por solamente comparar la corriente zafra con la 2021.

Este año, la oferta de toros se conformó por ventas en el local de la Asoc. Agropecuaria de Salto de Cabaña Bayucuá (71 A. Angus); San Rafael (28 A. Angus y 13 P. Hereford y Cabaña Korapi de los Hnos. Burutarán 4 Brangus); La Lucha (18 P. Hereford y 2 P. Charolais), San Sebastián (20 A. Angus) y Don Roberto (23 P. Hereford y 25 A. Angus), más las ventas en el local de la Asoc. Fomento Rural de Valentín de 14 toros P. Hereford de La Madrugada de Gaudín en el Especial de Hereford, además de La Magdalena de Los Tordos (56 toros A. Angus, 46 Hereford, 20 Brangus y 21 Braford). También 39 A. Angus de La Empastada en el Local Carumbé y 39 toros H y P. Hereford de Tellería en la propia cabaña. Además, se suman la venta de 18 toros en la Expo Salto (11 Angus, 7 P. Hereford), 1 toro de la cabaña El Tereré comercializado por la firma Ruben F. Cánepa en la última edición de Plaza Rural y la oferta mencionada de Cabaña Salto y La Plazoleta de forma on line.

Siguiendo con los números, la raza Aberdeen Angus vendió 271 toros en Salto, a un promedio de 3.201 dólares, una referencia del 11% más de animales, comparativamente con la del año 2021 (244 toros/U$S 3.815 promedio; 2022: 223 toros a US$ 3.635 ), Hereford (astados y mochos) comercializó 160 toros a un promedio de 2.789 dólares, bajando un -7% el volumen comparativamente con el 2021, (172 toros/U$S 3.203 promedio, 2022: 106 toros a US$ 3.072), Brangus con 24 toros vendidos, el promedio fue de 3.175 dólares (100% más de toros vendidos que en el 2021: 12 toros/U$S 3.461 de promedio, 2022: 7 toros a US$ 3.297), 21 toros Braford a 3.451 dólares, un 31% más de animales vendidos que en 2021 (16 toros a 3.525 dólares, en 2022 no se vendieron animales de la raza) y 2 Polled Charolais a un promedio de 2.130 dólares (2021: 2 toros/U$S 2.100, 2022: 6 toros a US$ 2.510).

El valor máximo fue de US$ 8.160 por un toro plantelero Aberdeen Angus de Cabaña Bayucuá y el mínimo de U$S 1.500 por ejemplares Polled Hereford. También en la misma línea con lo que sucede a nivel nacional. En Salto nuevamente la raza Aberdeen Angus vuelve a ser la mayor en volumen ofertado al igual que los últimos 3 años, y con valores más destacados en ventas.

El total de ventas de toros en Salto en 2022 fue de 1.176.488 dólares (un -20% menos a la zafra 2023), 2021 de 1.592.674 dólares (+9%), en 2020 fue de 1.307.974 dólares (-11%) y en 2019, 1.518.231 dólares (+3,5%).

En conclusión, creemos que los números son contundentes, un fiel reflejo de que a pesar de los momentos complejos, el productor, sobre todo el criador no detiene la máquina y continúa invirtiendo, teniendo siempre en claro de que en un negocio a largo plazo como el ganadero, las crisis y/o problemas que afectan al sector siempre han existido y son coyunturas de momento. Como dice el dicho, «Ya vendrán tiempos mejores» y.. «Pá adelante están las casas!«.