En Salto, los Bomberos atienden entre 35 y 50 incendios por día

“No me gustaría decir que no estamos dando abasto, pero estamos trabajando intensamente”, sostuvo el Jefe del Destacamento

Recién llegado de las zonas afectadas por los incendios forestales de los últimos días, donde varios salteños concurrieron a colaborar, el Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto, Mathias Alzúa conversó con EL PUEBLO sobre esa situación y otras que se viven a diario en Salto.

-Estuvieron colaborando en la zona de Río Negro y Paysandú, ¿qué se puede decir al respecto?

Que fue uno de los incendios más grandes que hubo en la historia del Uruguay, en cuanto a incendios forestales, tengo entendido que el más grande. Aproximadamente unas 6.000 hectáreas en uno, 11.000 en otro… Fue mucho. La participación de Bomberos como apoyo a las localidades aquellas fue por parte de Bomberos Voluntarios de Salto. Se trabajó desde el 30 de diciembre hasta el 2 de enero, esos fueron los días que estuvimos allá, hasta que llegaron las lluvias. Cuando llega la lluvia aplaca el fuego y en este momento se está tratando ya de liquidar lo que fueron esos incendios.

-Es decir que se comprueba una vez más la importancia de los Bomberos Voluntarios…

Indudablemente que es fundamental. Esta gente vale oro. Tendríamos que tener más bomberos voluntarios, obviamente que hay un proceso para ser bombero voluntario, pero son de una ayuda impresionante. Ayer (por el lunes) armaron un equipo y fueron por cuenta de ellos, armaron un equipamiento fabuloso que de hecho ahora queda para Salto. Aclaro que cuando digo por cuenta de ellos, por supuesto que fue todo coordinado por el Destacamento de Bomberos.

-¿En Salto cómo está la situación?

Son muchos los incendios que está habiendo, a la misma hora. El otro día hubo reclamos hacia los Bomberos de Salto, hacia el destacamento del que estoy al mando, con respecto a que no estábamos yendo a un incendio. Quiero aclarar que nosotros tenemos cuatro vehículos, los cuatro estaban trabajando en lugares distintos, entonces se hace imposible…

-¿Cuántos casos deben atender por día en Salto, aproximadamente?

Son 30, 45, 50 intervenciones por día en el departamento de Salto, incendios chicos, medianos y algunos grandes también. No me gustaría decir que no estamos dando abasto, pero estamos trabajando intensamente.

-¿Cuántos bomberos integran el Destacamento y con cuántos voluntarios cuentan?

Tenemos 25 voluntarios y nosotros en el Destacamento somos 25 más.

-¿Cómo se hace para ser Bombero Voluntario? Hay que ser un buen muchacho o muchacha, un buen uruguayo, sin antecedentes y le tiene que gustar esto. Hay algunos requisitos más que están saliendo ahora del Ministerio del Interior, que ya están autorizados; después también se cuenta con un seguro de vida, se hace un análisis psicofísico para estar a la altura y después se hacen capacitaciones que damos acá mismo los Bomberos, en Salto.