En Salto el cáñamo medicinal puede acompañar la oferta hortícola si hay industria local

La granja al día

Ayer en la mañana consultamos a un referente de la movida de producir cáñamo en Salto, Aquiles Mainardi, productor hortícola, gremialista y político.

En los hechos Mainardi ha acompañado esa inquietud de algunos productores que ya cuentan con licencia para producirlo; y al hacer camino al andar, por ensayo y error, esta colaborando para construir un camino productivo que no existía en nuestro medio. Ese acompañamiento hace de Mainardi un articulador ad honorem; y lo vuelve un conocedor calificado de esa evolución productiva.

Y esto nos decía sobre nuestras consultas del tema:

¿Cómo llega al cáñamo?

Por allá por el 2019, junto con el Dr. Albisu, formando parte de su equipo, nos llega la inquietud de productores que estaban incursionando en este nuevo rubro en el departamento.

Hicimos algunas visitas a algunos predios y en ese momento empezamos a interesarnos porque entendíamos que podía llegar a tener una complementariedad con el sector hortícola, del cual somos parte.

¿Qué es el cáñamo?

El cáñamo es un producto medio tabú, medio que genera sentimientos encontrados; para algunos, drogas; para otros una gran posibilidad.

Para nosotros, en definitiva, es una planta muy parecida a muchas que hoy tenemos en la horticultura, que dándole un uso adecuado, y por todo lo que la ciencia ha ido avanzando, puede generar tanto a nivel industrial como medicinal grandes oportunidades.

¿Cuál es la finalidad de producir cáñamo en Salto?

Como toda producción tiene un sentido económico, hoy Uruguay por la reglamentación vigente tiene algunas potencialidades por la que muchos inversores vieron la posibilidad de instalar su negocio.

Tenemos algunas cuestiones climáticas y un saber hacer que también hace que hoy Salto, sobre todo por su tradición hortícola, por su función hace que su manejo sea foco de interés para estos inversionistas.

Como cultivo en si tiene como objetivo la industrialización, tanto para uso medicinal como para otro tipo de uso como el textil, hasta hay quien habla su puede usar como material de construcción.

¿Cuánto es el costo para instalar una hectárea de cáñamo?

Ahí depende del modelo de negocio que se quiera llevar adelante.

Estamos manejando algunos valores para tener como referencia de alguna producción a campo, para uso con licencia industrial, por encima de los U$S 20.000, en ese entorno. Pero cuando ya nos vamos a un uso medicinal de THC que es uno de los componentes principales, que es de uso recreativo, pero que tiene un componente medicinal muy atractivo a nivel mundial, nos podemos ir a valores de U$S 2.000.000 la hectárea. Porque requiere ser protegido, bajo invernadero, con una tecnología de primer nivel.

O sea unos U$S 200.000 los mil metros cuadrados de invernadero.

¿En Salto que área se está destinando a ese emprendimiento?

Esos números todavía no los tenemos, estamos tratando de generar alguna sinergia entre instituciones para poder hacer un relevamiento tanto de productores, de área, de producción, y empezar a manejar información de lo que hay realmente en Salto.

Hoy podemos decir que tenemos doce licencias para producir este producto a nivel departamental.

¿En forma extensiva o intensiva?

En forma intensiva la mayoría de ellos. Las áreas más importantes han llegado a ser de 20 hectáreas; pero el común denominador son de dos a cinco hectáreas máximo, con alguna experiencia dentro del mismo predio, a campo, como protegido. Hasta ahora es mucho de acierto y error, mucho de prueba. Seguimos esperando las experiencias exitosas a nivel comercial, que más allá de nuestros deseos no se han podido dar.

Y todavía hoy no podemos decir que sea una producción que el productor tradicional, el hortícola, o algún productor citrícola pequeño pueda empezar a incursionar. Aún lo vemos como para inversiones fuera del sector, tiene carácter experimental.

Las experiencias positivas no están llegando por diferentes circunstancias.

Vemos un tema comercial importante ahí, si bien ahora Brasil ha generado algunas habilitaciones que permitirían que Uruguay pudiera ingresar.

Tenemos alguna dificultad con la industria, si bien hay alguna posibilidad que puedan instalarse en Salto, no tenemos la industria consolidada; eslabón fundamental para que esto se pueda desarrollar.

Nosotros no vemos que el cáñamo o el cannabis se puedan desarrollar en esta parte del país si la industria no se consolida.

Eso todavía no ha sucedido por distintos factores.

En la medida que eso no se dé, creemos desde nuestro punto de vista les va a costar.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 4 de agosto del 2022: La jornada transcurrió medianamente ágil, con un nivel de interés similar al del inicio de semana, aunque con un levante enlentecido de mercadería debido a la persistencia del mal tiempo.

Se registraron descensos en los precios de referencia de espinaca, acelga, morrón Amarillo, berenjena, arándano y ciboulette Se observaron incrementos en las cotizaciones de zapallito, cebollas, zucchini, remolacha, arveja, frutilla mandarina Afourer y pera. Se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarina Murcott

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 30 de julio al 5 de agosto del 2022

Aumenta la oferta de hortalizas de hoja, brote e inflorescencia

Las condiciones meteorológicas han sido favorables para los cultivos invernales, lo que ha presionado sus precios a la baja.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: continúa la abundante oferta de espinaca, brócoli, coliflor y nabo, verificándose presiones de precios a la baja y sobrantes al final de la jornada comercial.

A estos se suman los repollos, en los que también se observó un descenso en las cotizaciones, especialmente para aquellos de calibre grande y calidad superior.

A su vez, se registró un mayor ingreso de apio, lechuga, perejil y puerro, lo que provocó el descenso en las cotizaciones de las partidas de menor calidad y calibre mediano. Se observan numerosas partidas de remolacha de calibre mediano y chico, con destaque en la oferta de las de calibre grande, al igual que ocurre en cebolla de verdeo, ciboulette y albahaca.

Emilio Gancedo