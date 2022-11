Convocatoria a Paro General Parcial del PIT CNT este 15 de noviembre

El PIT CNT se encuentra abocado a la convocatoria de un nuevo Paro General Parcial “contra la reforma jubilatoria y el modelo de la desigualdad” para este martes 15 de noviembre a partir de las 9 horas, donde los trabajadores se concentrarán en Plaza Artigas para luego partir por calle Uruguay rumbo a la sede del Banco de Previsión Social (BPS) donde será leída una proclama. Así lo manifestaron los dirigentes sindicales Oscar Larrosa, Pablo Torrens y Juan Carlos Gómez en la conferencia de prensa brindada este jueves.

EN RECHAZO A LA REFORMA JUBILATORIA

“Estamos nuevamente de cara a un nuevo paro –comenzó diciendo Larrosa-, en este caso, es un paro parcial general convocado en rechazo a la reforma jubilatoria llevada adelante por el gobierno nacional, la que no es equitativa, es más que nada injusta. Convocamos a todos los trabajadores para este 15 de noviembre, donde nos concentraremos en Plaza Artigas a las 9 horas. De ahí partiremos por calle Uruguay hacia el BPS donde será el acto central con la oratoria que llevarán adelante los compañeros representantes del Equipo de Representación de Trabajadores del BPS, como el compañero Pablo Torrens”.

“Se estará terminando sobre el mediodía para que cada uno retorne a su fuente laboral, por eso decimos que se trata de un paro parcial. Queremos destacar que esperamos la participación de toda la población de Salto, ya que nos involucra a todos”.

AUMENTO EN LA EDAD DE RETIRO

Por su parte, Pablo Torrens comenzó subrayando que “tenemos que demostrar el rechazo que sentimos los trabajadores y trabajadoras con el modelo de desigualdad que propone el gobierno, que plantea desde una reforma que no es de la seguridad social integral, que es una reforma solamente jubilatoria, que plantea en su contenido como única propuesta para combatir lo que ellos llaman déficit, que coincidimos que en el equilibrio hay una pérdida anual y hay necesidad de asistencia de la población al sistema previsional, pero no estamos de acuerdo que solamente se contemple que sean las y los trabajadores y las y los jubilados los que terminen pagando el costo”.

En otro momento, Torrens destacó que “es injusto que se proponga que se aumente la edad de retiro teniendo en cuenta que hoy ya a los 60 años hay muchos rubros de actividad que se les hace muy difícil acceder a las condiciones mínimas para alcanzar el retiro de la jubilación. Además, esto viene acompañado de bajar la tasa de reemplazo, y hablando pronto y claro, esto es que van a cobrar menos jubilación”.

“Cuando nos quieren hacer creer que el 45% del retiro de las condiciones actuales es igual al 45% del retiro en las condiciones propuestas para la reforma, nosotros decimos que aparte de inexacto, es una gran mentira. Hoy se necesita 60 años de edad y 30 años computados como trabajados para acceder a una tasa mínima de reemplazo del 45%. Lo que propone el proyecto es que, con 65 años de edad, es decir, 5 años más, 60 meses más, tenga que tener 30 años trabajados, y eso te dará el 45%. O sea que estamos hablando que vas a obtener el mismo porcentaje de retiro con 5 años más, y en el mejor de los casos, si todavía podés trabajarlo. No imaginamos que un trabajador o una trabajadora que logre la causal de 60 años y 30 años de trabajo, espere 5 años para acceder a la jubilación”.

“Además, hoy las condiciones dicen que con 65 años de edad y 30 años de trabajo, te retirás con un 55% de jubilación. Por eso para nosotros es importante dejar en claro esas cuestiones porque hay una parte de la información que no se cuenta, y es que el contenido perjudica principalmente a trabajadoras y trabajadores”.

“Hemos sido rigurosos en el análisis, nunca salimos al grito a responder. De hecho, se catalogó que el PIT CNT respondía mecánicamente a todas las propuestas del gobierno diciéndole que no. Primero que nada, deseamos destacar que no estamos en contra que se reforme la seguridad social. El movimiento sindical no solo desde que ocupa el espacio de representación en el Directorio del BPS a través del Equipo de Representación, sino que mucho antes, aportaba propuestas en el sentido de transformar la seguridad social. Pero no estamos de acuerdo con la manera que está proponiendo el gobierno”, expresó Torrens en parte de su intervención en la conferencia de prensa.