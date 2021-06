En que está la obra de la Central Hortícola de Salto que el MGAP planea inaugurar en mayo del 2022

La Central Hortícola del Norte hará que los productores aumenten sus ganancias y se evite enviar a la UAM mercadería que luego debe regresar a esa zona del interior.

Las obras en la Central Hortícola del Norte ¨van viento en popa¨, con un 40% terminado, comento el director de la Dirección General de la Granja (MGAP), Nicolas Chiesa, quien estima que en agosto esté terminada la primera parte del proyecto.

Si todo sale como se espera, dicho emprendimiento se inaugurara en mayo del 2022.

El nuevo mercado funcionara en el Parque Agroalimentario de Salto, lindero a la intersección de las rutas 3 y 31.

Según anuncio Chiesa, por estos días el MGAP estudia de que manera aportara la financiación que le corresponde.

¨Probablemente se generara un préstamo o un fideicomiso, seguramente a 10 años, para que la obra consiga U$S 1.5 millones que necesita para culminarse. Queremos meter el acelerador porque los fondos dan hasta agosto y queremos generar el préstamo para que llegue en fecha y que no haya un parate en la obra¨ dijo.

La CHN se financiara con U$S 1.515.499 de la Intendencia de Salto; U$S 918.485 de la OPP; U$S 1.500.000 del Fondo de la Granja del MGAP; y U$S 800.000 de los productores y operadores de Salto Hortícola, explico el titular de la DIGEGRA.

CENTRO DE REFERENCIA

Este mercado contara con 75 puestos, área de servicios, almacenamiento, empaquetado y área de logística para productores y operadores hortifruticolas de la zona norte del país. Siete de los puestos serán para las gremiales integrantes del Salto Hortícola que decidirán junto a sus socios de que manera comercializaran los productos.

Instalar este lugar, dijo Chiesa, mejorara la logística de la venta de frutas y hortalizas que no deberán enviarse a Montevideo a la UAM, para luego venderse hacia el interior del país nuevamente.

¨Queremos que este sea un centro de referencia en la zona norte. Todo ha sido peleado durante muchos años por la gremial Salto Hortícola y desde el comienzo con el ministro Uriarte le dimos todo el apoyo¨, sostuvo.



UN PROYECTO DE LOS PRODUCTORES

Italo Tenca, directivo del Salto Hortícola, destaco que ese proyecto es importante porque los productores formaron parte de el desde el inicio. ¨Salto Hortícola viene trabajando junto con la Intendencia. Este proyecto es de los productores porque lo hemos pensado, ha sido un requerimiento de varias generaciones de productores y en este momento, los dirigentes gremiales han podido llevar adelante la obra¨, dijo.

Resalto el apoyo del gobierno departamental y del MGAP e informo que ahora se estudia como se compondrá el directorio que tomara decisiones en el mercado. Aún no se determina la figura jurídica que tendrá el proyecto, pero ¨lo más probable es que termine siendo una persona publica no estatal¨, comentó Tenca.

El directorio se compondrá por un integrante de la intendencia de Salto, uno por el MGAP y tres delegados de los productores y operadores.



OPORTUNIDAD DE EXPORTAR

¨Hay productores que tiene volúmenes para llegar a la UAM, pero acá podrán tener la oportunidad de estar mano a mano con los compradores en Salto y a 10 km de su chacra, lo que no es menor¨, añadió y destaco que con la instalación del la CHN no solo mejoraran los números de los productores, que no deberán viajar hacia Montevideo, sino también, se evitara el desarraigo de muchos que deben dejar el interior del país e instalarse en la capital para poder trabajar en la UAM.

Por otro lado, Tenca detallo que con este mercado se puede desarrollar una oportunidad a futuro de exportación de mercadería para Brasil o Argentina.

Lo principal de esta iniciativa es que cada productor podrá ¨quedarse con un 10% más de lo que hoy le queda después de la venta¨, lo que para la gremial es ¨fundamental para que la gente pueda seguir pensando que hay futuro en el sector¨, complementó. (Fuente: en base a El Observador)



QUEDÓ INSTALADO EL

DIRECTORIO DEFINITIVO DE LA UAM

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, impusieron en sus cargos a los nuevos integrantes del Directorio de la UAM.

La actividad se realizó este miércoles 9 de junio en el Salón de Actos de la UAM y contó con la participación de los nuevos titulares del Directorio que asumían funciones y de varios de los directores suplentes de las diversas instituciones y gremiales que conforman la nueva gobernanza.



NUEVAS AUTORIDADES

DIRECTORIO UAM – TITULARES Y SUPLENTES

Presidente – Daniel Garín (Intendencia de Montevideo) Secretaría General – Adriana Zumarán (Poder Ejecutivo – MGAP)

Representante Minoristas – Miguel Castellán (Asociación de Feriantes del Uruguay) – Leonardo Farías (CAMBADU)

Representante Trabajadores – Pablo Rodríguez (Asociación de Empleados y Obreros de la UAM) – Jorge Pérez (Sindicato Único de la Fruta y la Verdura del Uruguay)

Representante Congreso de Intendentes – Ana María Bentaberri (Intendenta de San José) – Yamandú Orsi (Intendente de Canelones)

Representantes Productores – Eduardo Tenca (Salto Hortícola) – Remo Di Leonardi (Confederación Granjera del Uruguay) – Fernando López (Comisión Nacional de Fomento Rural) – Andrés Protto (Asociación Nacional de Semilleristas de Papa) – William Dabove (Asociación de Productores Agrícolas de Canelones) – Sergio Gabrielli (Mesa Hortícola de Salto) (Fuente: en base al portal de la UAM)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 14 de Junio del 2021: La jornada transcurrió medianamente ágil, con alta afluencia de público comprador. Descendieron los valores de referencia de tomate, morrón Rojo y Amarillo, brócoli, repollo, nabo, rúcula, cebolla de Verdeo, limón, mandarina y frutilla. Aumentaron los precios de chaucha, zapallito, y espinaca. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de mandarina de la variedad Avana, con serios problemas de inmadurez

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 5 al 11 de Junio del 2021

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: el nivel de oferta y los valores de comercialización se mantienen relativamente estable para la mayoría de estas hortalizas. En esta situación se encuentra, acelga, lechuga, choclo, remolacha, repollo, brócoli y coliflor. En el caso de perejil, nabo, rabanito, rúcula y apio hay abundancia de oferta y tendencia a la baja en sus precios. En puerros, en tanto, escasean los calibres grandes lo que presiona sus precios al alza. En espinaca, debido al temporal del fin de semana, se vieron afectadas las calidades de algunas partidas, que muestran hojas quebradizas y de calibre medianos a chicos, aunque dado el alto nivel de oferta, sus precios no se vieron alterados.

compone este grupo como boniatos, calabacines, cebolla, papa y zapallo Kabutiá.

