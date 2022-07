En Polo con la mítica Coronation Cup que vuelve.

Inglaterra-Uruguay, con un salteño en la escena también

Luego de dos años de ausencia, la mítica Coronation Cup regresa a Guards Polo Club que tendrá como grandes protagonistas a Inglaterra y a Uruguay, quien por primera vez en su historia estará compitiendo por el imponente e histórico trofeo. El cotejo entre ambos países se realizará el sábado 23 de julio, como el gran broche de oro para un día de polo internacional en Inglaterra. No es una instancia más para Salto, desde el momento que un coterráneo como Juan Enrique Curbelo, se suma al equipo. El contacto de EL PUEBLO no faltó con el polista salteño, acentuando aspectos relativos a la previa y la puesta a punto en materia de adecuación, «más la conquista personal y colectiva que supone estar aquí, en una secuencia que no se desarrolla de tantos años a esta parte».

POR ESE AYER

La Coronation Cup data de 1911, cuando el Roehampton Club donó el magnífico trofeo, para celebrar la coronación de Su Majestad el Rey George V, abuelo de la actual soberana, Su Majestad la Reina Elizabeth II. Un equipo representante de la India fue el primer ganador y en sus comienzos se jugó como un enfrentamiento entre los ganadores de los Abiertos de Hurlingham, Ranelagh, Roehampton y el Torneo de Regimientos. Este formato se mantuvo hasta 1939, y tras la pausa obligada por la Segunda Guerra Mundial, la Coronation Cup retornó en 1951. Desde 1971 se disputa con el formato actual, es decir, Inglaterra frente a un país invitado.

ELLOS, LOS INGLESES

El equipo local tendrá un nuevo capitán, James Harper, quien confirmó que James Beim le pasaba su puesto como capitán en la selección británica en una entrevista exclusiva con PoloLine, el pasado mes de febrero. Junto a Harper estarán Beim, Tomás Beresford y Louis Hine. En cuanto a Uruguay, el equipo charrúa no contará con la presencia de su gran estrella, David “Pelón” Stirling, a causa de una lesión, por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente. Pero de todas formas, Pelón estará en el palenque para brindarle sus consejos al equipo celeste. Uruguay, entonces formará con Jejo Taranco, Santiago Stirling, Ignacio Viana y Juan Enrique Curbelo