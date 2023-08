EN PLAZA RURAL SE PREMIÓ LA CALIDAD DE LA OFERTA Y SE VENDIÓ EL 90%

Fue un muy buen remate, nos deja muy satisfechos porque se premió la calidad, la inversión en genética y a eso el mercado lo reconoce, dijo Alejandro Zambrano, director de la firma Zambrano & Cía. Además agregó que, las ventas se destacaron sobre todo por la calidad de los ganados presentados en todas las categorías, en especial en la segunda jornada de ventas que cerró con muy buenos resultados y promedios tanto en las vaquillonas, los vientres preñados y piezas de cría.

Por su parte, Alvaro Arrieta, representante de la firma Zambrano & Cía en Salto, señaló que fue un remate muy interesante, con una muy buena agilidad en la venta de la oferta, marcada por una alta demanda por ganados que se observa en todo el país. El consignatario señaló que las lluvias que se estaban esperando llegaron con buenos volúmenes, y eso le transmitió al productor la tranquilidad de mirar para adelante con mayor cintura, en un momento donde la entrada de la primavera ya se hace notar con jornadas muy calurosas cercanas a los 30 grados. Sobre los valores, Arrieta dijo que si bien varias categorías ajustaron los valores, sobre todo en la primera jornada, si se observa los promedios al bulto, a diferencia del remate anterior, los ganados están más pesados y los números son más importantes.

La próxima oportunidad de Plaza Rural está prevista para el miércoles 6 y jueves 7 de setiembre.

PROMEDIOS US$

Terneros -140 kg. US$ 2,71 (-0,7%); terneros -180 kg. US$ 2,65 (-1,4%); terneros +180 kg. US$ 2,37 (-7,9%); terneros US$ 2,43 (-8,1%); más de 1 año enteros US$ 2,35 (5,8%); novillos 1 a 2 años US$ 2,10 (-2,6%); novillos de 2 a 3 años US$ 1,88 (-6,0%); novillos + 3 años US$ 1,95; Holando US$ 1,46; vacas invernada US$ 1,53 (-1,7%); terneras US$ 2,10 (-1,9%); terneros y terneras US$ 2,42 (9,6%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,97 (2,6%); vaquillonas + 2 años US$ 1,87 (3,8%); vientres preñados US$ 759,97 (5,3%); vientres entorados US$ 430 (-25,9%) y piezas de cría US$ 438 (13,2%)