En OFI jugando y  los de ida pasando

El fin de semana que pasó, a medida de la nueva fecha del Campeonato del Interior, tanto en Sub 14 como en Sub 15. Ya en octavos de finales y los partidos que ida que arrojaron estos resultados,con Salto perdiendo en Sub 14 y goleando en Sub 15.

*********OFI Sub 14.

IDA

Tacuarembo 0 Artigas 4

Paysandu 1 Rivera 3

Saltó 2 Soriano 5

Nueva Palmira 2 Florida 0

Flores 0 Durazno 0

Canelones 4 Soca 2

Chuy 0 Maldonado 4

Tala 0 Cerró Largo 1

********

OFI Sub 15

Paso de los Toros 0 Salto 6

Río Negro 1 Rivera 2

Florida 1 Soriano 0

Canelones 1 Federación Colonia 5

Rocha 0 San José 2

Treinta y Tres 2 Durazno 2

Sarandí del Yí 2 Maldonado 7

Río Branco 0 Melo 2