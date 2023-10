En noviembre se crea para Salto la Fiscalía Especializada en Género a cargo Dra. Judith Rodríguez

Novedades de reunión con Fiscal de Corte Juan Gómez

Tal como lo adelantara EL PUEBLO, se concretó ayer en horas de mediodía la reunión entre la Directiva de la Asociación de Abogados de Salto con el Dr. Juan Gómez, Fiscal Adscrito de la Nación.

Participaron de la Reunión los Directivos Pte Dr Gabriel Cartagena y secretario Dr. Enzo Paique acompañado de Tesorera Dra. Paulina Germino, Vice Pte Dr. José Luis Camejo y pro tesorera Dra. Stephanie Caracciolo.

El primer tema tratado fue las medidas gremiales, y las novedades que existen referente a este tema, el manejo que se ha dado de la situación de la no atención de abogados y que se esté atendiendo solo casos de flagrancia.

Más allá de los temas puntuales que se plantearon, surgieron novedades para Salto, una es destacada por los directivos porque se trata de un nuevo turno y la Fiscalía de Género.

«Destacamos para Salto que ya está designada la doctora Judith Rodríguez como fiscal especializada en género y delitos sexuales, es la creación de un quinto turno de una nueva fiscalía en Salto, seguramente con ella, designarán un adscripto a los efectos de comenzar el funcionamiento en noviembre próximo. Pero estaban esperando la venia del Parlamento, y también se acompasa con la designación en un par de días de la titular de la fiscalía de tercer turno de Salto que en esta semana asumiría funciones. «

Atenciones en fiscalía de Salto

Según la información detallada brindada por el presidente de la AAS, y en relación a los temas que preocupaba a los abogados, señala que «el fiscal sí está preocupado por lo que es el acceso directo a las carpetas técnicas y la responsabilidad que él tiene de que podamos tener una solución a la brevedad en la atención que nos merecemos por nuestra labor, en lo cual nos comprometió que durante esta semana íbamos a tener novedades positivas. Quedó en mantener una reunión también con el Colegio Abogado del Uruguay, con la Asociación de Penalistas, con el gremio de fiscales y el propio Dr. Gómez va a participar de estas actividades para buscar una solución, ya que considera que es una responsabilidad facilitar el acceso a poder estar en contacto con los fiscales y con la carpeta técnica. En este sentido nos agregó que se viene trabajando en lo que es el acceso directo a las carpetas por parte de los abogados a través de contraseñas que vamos a tener a los efectos de poder acceder a la información directa a través del sistema.»

Falta de asignación de casos

Otro tema que se habló fue de la falta de asignación de casos.

«Esto lo definió refiriéndose a que existen delitos que se han priorizado, sobre lo cual hay una resolución del año 2017 del ex Fiscal General de la Nación, el Dr. Díaz, en el cual se priorizaron los delitos de homicidios, los delitos sexuales, los delitos de narcotráfico, abigeato, rapiña y copamiento en dónde en un plazo no más de cinco días se tendría que estar dando una solución a la asignación de estos tipo de casos. El resto de los casos que no entran en esta prioridad en el sistema, hay complejidades para trabajarlos» sostuvo Cartagena sobre la respuesta de Gómez.

Agrega que «no se da esa asignación debido a falta de profesionales, el sistema iba a comenzar a funcionar con 13 abogados para la designación de casos a nivel de todo el país, pero los recursos humanos es un gran problema que tiene la Fiscalía. Hoy tiene cuatro funcionarios que están cumpliendo horario completo y dos con medio horario, o sea que hay seis abogados para la asignación de los casos de todo el país. «

Delitos sin atención

«Tratamos el tema de la falta de atención en algunos delitos como son las estafas electrónicas, los cheques sin fondo y el hurto que fue agregado por el propio Fiscal. Estos delitos no entran entre los de priorización y la falta de recursos lo hacen complejos de trabajarlos ya que hay un llamado para abogados, donde se inscribieron 180 profesionales de los cuales quedaron 9 seleccionados y ahora hicieron un llamado para abogados que están dentro de la administración de la Fiscalía a los efectos de poder trabajar y hay 13 inscriptos, pero todavía el concurso está en trámite lo cual genera dificultades.»

“También se estuvo hablando del tema de la asignación de asesores referentes a peritos informáticos, puntualmente para la atención de víctimas y testigos, compartió que en Salto hay llamado para poder ingresar en esta calidad.»

Según la información aportada por el pte. de la AAS el Fiscal de Corte reconoce «que hay una dificultad en lo que es el funcionamiento por falta de personal, por falta de presupuesto para poder asignar y lograr la atención correcta de los abogados y de los ciudadanos sobre todo en estos temas de delitos no prioritarios. Destacó que la atención de la Fiscalía ha tenido un mejoramiento en lo que es en el acceso a la información pública de un 75 sobre 100 por ciento, de un 88 sobre 100, por lo cual se ha mejorado en el acceso a la información.»

En general los abogados participantes de la reunión entienden que fue positiva porque » en todo lo que tiene que ver con el manejo de la actividad, fue contestado en forma inmediata y de forma muy adecuada a nuestro criterio con los fundamentos expuestos, respondiendo las dudas que existían por parte de los distintos colegas.»