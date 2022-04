En Miami van contra la F1

La primera edición del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, quinta fecha del actual campeonato, está en peligro. A tres semanas de la cita -programada para el 6, 7 y 8 de mayo-, los residentes de la zona cercana al Hard Rock Stadium, alrededor del cual se construyó el circuito que albergará la carrera, presentaron el miércoles una demanda de última hora para evitar la celebración del evento, que, según alegan, causará un ruido «intolerable». Se espera que el Tribunal del condado de Miami-Dade tome una decisión sobre el caso el lunes, como fecha más cercana.

El reclamo afirma que los niveles de ruido de las carreras de F1 «causarán graves trastornos y daños físicos a los residentes de Miami Gardens», citando la estimación de una empresa de ingeniería de que el evento generará un ruido de hasta 97 decibeles en las viviendas situadas en un radio de unos 4 kilómetros (2,5 millas) del estadio, «similar a los niveles de sonido producidos por una motosierra». Vale recordar que en abril del año pasado, el Consejo de la Ciudad de Miami aprobó un acuerdo que asegura la celebración de un Gran Prix anual en el trazado, que se levantó en la inmediaciones del estadio que es hogar de los Miami Dolphins de la NFL y sede del Masters 1000 de tenis que se disputa cada temporada, a fines de marzo.

El acuerdo le dejaría a la comunidad beneficios por unos 5 millones de dólares. Pero los vecinos están preocupados por los efectos que podría tener a largo plazo una visita anual de la categoría reina por un período de una década. Encabezados por la ex comisionada del condado de Miami-Dade, Betty Ferguson, un grupo de vecinos de Miami Gardens protagonizaron el miércoles además una protesta frente al Ayuntamiento de la ciudad, donde se encuentra el circuito, para darle más fuerza a la solicitud.

La clave del caso es que la ciudad todavía no anunció si considerará la carrera como un «evento especial», lo que allanaría el camino y permitiría mayor flexibilidad a la hora de cumplir la ordenanza de ruido local.

Según uno de los abogados de Miami Gardens, los residente solo tendrán un caso legal si se emite ese permiso especial. Porque la legislación establece que el ruido de ese tipo de eventos no debe «perturbar injustificadamente la paz y la comodidad de las residencias adyacentes», pero no especifica qué niveles de ruido cumplirían con esa premisa. Y los vecinos podrían alegar que el que generaría la carrera superaría por mucho el umbral de «tolerable». «Varias cortes antes que yo han resistido la tentación de pronunciarse sobre algo que aún no se ha decidido, ¿no debería esperar a ver si el alcalde de la ciudad emite el permiso?», reflexionó el juez del Tribunal de Miami-Dade, Alan Fine, según el diario Miami Herald.

Y, casi confirmando que habrá que aguardar el accionar de la ciudad, agregó: «Estamos en este estado de ‘limbo’, previo a la emisión de un permiso. Es un lugar muy incómodo para una sala de audiencias». Esta es la segunda demanda contra el Gran Premio de la Fórmula 1 que presentan los habitantes de Miami, decididos a evitar el desembarco de la categoría reina en esa ciudad. En julio pasado, se desestimó un reclamo que alegaba que la celebración de la carrera supondría una discriminación racial, dado que más del 70 por ciento de la población de Miami Gardens es afroamericana. El juez que falló en ese caso aseguró que, si bien es «plausible» que cualquier daño del Gran Premio tenga un impacto desproporcionado en los residentes de raza negra, porque estos representan el gran porcentaje de la población del lugar, «eso por sí solo no es suficiente para demostrar la intención discriminatoria». Habrá que esperar ahora la decisión del Tribunal sobre esta nueva solicitud, que el juez deberá resolver a contra reloj, ya que faltan apenas tres semanas para la fecha fijada para la carrera.

En caso de confirmarse la celebración del Grand Premio, Miami se transformará en el undécimo escenario que visitará la Fórmula 1 en Estados Unidos desde que comenzó a disputarse el Mundial en 1950, después de Indianápolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix y el Circuito de las Américas, en Austin.

El ruso Mazepin es investigado. Miami espera una resolución.

INVESTIGAN A UN EX F1

La Policía italiana embargó de forma preventiva un complejo inmobiliario en Cerdeña, Italia, valorado en más de 100 millones de euros (unos 108,87 millones de dólares) y propiedad del piloto ruso de Fórmula 1 Nikita Dmitrievich Mazepin y de su padre, que es un magnate, según confirmaron fuentes del Gobierno italiano. “Se ha ejecutado una orden de embargo preventivo contra Dmitry Arkadievich Mazepin y su hijo Nikita Dmitrievich Mazepin, relativa a la villa” conocida como Rocky Ram y situada en Porto Cervo, al norte de Cerdeña, dijeron las fuentes. La operación fue llevada a cabo por la Guardia di Finanza (policía de asuntos fiscales) y forma parte del seguimiento que están realizando las autoridades italianas a los millonarios rusos vinculados al presidente Vladimir Putin, en el marco de las sanciones de la Unión Europea (UE) a Rusia por su invasión a Ucrania el 24 de febrero La Policía italiana incautó en las últimas semanas varias villas y yates por valor de más de 900 millones de euros a multimillonarios rusos sancionados por la UE, entre ellos un yate propiedad del adinerado Andrey Igorevich Melnichenko y que tenía un valor de más de 500 millones de euros. Nikita Mazepin vio el pasado 5 de marzo cómo la escudería Haas de Fórmula 1 daba por concluido su contrato, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y los castigos a Moscú.