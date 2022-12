En lo que va del año la remisión de leche cayó 1%

LECHERIA HOY

En los últimos 12 meses a noviembre se remitieron 2.087 millones de litros, -1% respecto a 2021. Los indicadores de la lechería muestran alzas.

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) dio a conocer los datos de la lechería nacional del año 2022 al mes de noviembre.

El informe aporta información sobre la remisión y su variación con 2021, el precio al productor, el poder de compra, precio recibido por la industria, la leche destinada a exportación, y la exportación.

Todos los indicadores muestran una variación al alza en comparación con 2021, a excepción de la remisión que tuvo una caída del 1%.

En cuanto a las exportaciones, detalla -además de lo exportado- los destinos de la leche en polvo entera, el queso, la leche en polvo descremada y la manteca.

Argelia es el principal comprador de leche en polvo entera y descremada; Brasil de quesos y Rusia de manteca.

FFDSAL devolverá U$S 4.440.000 a 1.256 productores lecheros

En agosto de 2022 se canceló el fideicomiso financiero del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL). En consecuencia, el Poder Ejecutivo prorrogó la vigencia de la Prestación Pecuniaria por hasta 24 meses, para que aquellos productores que no han logrado cancelar su deuda, tengan la posibilidad de hacerlo en este período.

En esta primera devolución, que se realiza por estos días, se va a distribuir la recaudación de las gestiones de cobro realizada por el FFDSAL, además de la recaudación proveniente de la Prestación Pecuniaria de aquellos productores que mantienen deudas con el FFDSAL (correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre).

El FFDSAL devolverá la suma de 4,44 millones de dólares a 1256 productores lecheros (algunos de los cuales ya dejaron la actividad). Dicha devolución se enmarca en las disposiciones del Poder Ejecutivo establecidas en el Decreto 296/2022 y se trata de una compensación entre productores que pagaron por encima de sus obligaciones y quienes aún están cancelando sus obligaciones. Con esta devolución, se está compensando 61% del saldo que tienen a favor los productores que pagaron de más y, en los casos en los que el saldo sea menor a 500 dólares, se les paga el 100% en esta transferencia. Las transferencias serán realizadas a las cuentas en dólares de los productores, que informaron oportunamente en la institución. Por consultas de los productores pueden dirigirse a administracion@ffdsal.com o al 23378239.

Propuesta de Fondo Anticíclico

En un encuentro celebrado este martes por la tarde, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), recibió en su sede central a las principales gremiales lecheras del país, para presentar su estudio de un Fondo Anticíclico, elaborado en conjunto con la Consultora CPA Ferrere.

Finalizado el encuentro, Leandro Galarraga señaló a Rurales TV que lo que se presentó fue un borrador, para que sea evaluado y hacer algunas recomendaciones.

“Creíamos importante antes de cerrar el año presentarlo de forma oficial para que lo tengan disponible y poder discutir los aspectos del fondo”, dijo. Galarraga reconoció que buscan crear una herramienta que amortigüe la fluctuación de precios internacionales.

Por su parte Justino Zavala, representante de la Agremiación de Tamberos de Canelones, sostuvo que es “un excelente trabajo”, y agregó que “es un muy buen aporte y tenemos que estudiar y trabajar, con muchos puntos a analizar y ver si podemos concretar un mecanismo de prevención de caídas de precios”.

Cierre de plantas

Buscando ser más eficientes y mejorando aspectos relacionados con la productividad estacional, CONAPROLE irá realizando cierres parciales y temporales de algunas plantas en el próximo año, algo que incluso fue informado al gobierno y al gremio de trabajadores. Este tema fue el centro de una reunión que mantuvieron las principales gremiales lecheras con el Directorio de CONAPROLE.

Luego de ese encuentro, Justino Zavala manifestó que “es normal” que una empresa láctea se prepare para el pico de producción y que cuando esta cae durante el resto del año, “es normal que haya que cerrar plantas”, que son las menos eficientes como la de Mercedes y se le asegura al personal el mantenimiento de la fuente de trabajo. La empresa tiene que funcionar”, sentenció.

Jorcín: “Creo que hoy está mucho peor la industria que el productor”

Luego de un ejercicio 2021/22 que fuera de los mejores en muchos años, el sector lechero encuentra desafíos principalmente vinculado a lo climático.

La producción se está dando principalmente a base de silos y concentrados, poca pradera, con un diciembre seco y lluvias que siguen siendo erráticas. “Es un negocio caro, con un dólar que no llega a 39 pesos, lo que hace que en dólares tengamos un buen precio de venta, con 43, 44 centavos de dólar, ilusiona con un precio bueno, pero tenemos todavía fertilizantes caros, y un maíz que llega a US$320 en el establecimiento”, dijo Darío Jorcín, productor lechero, agrícola-ganadero de la zona de Tarariras.

El costo por litro de leche actual ronda los US$ 0,30 y en algunos casos llega a US$ 0,36, apuntó, vendiendo a US$ 0,43- 0,44 centavos. “Los 6 centavos de margen neto de la producción que siempre se dice se están dando, y esperemos que el año que viene continúe así”, señaló a Tiempo de Cambio de radio Rural.

Las reservas van a faltar, aseguró, con los primeros maíces de primera desparejos, muy afectados por la sequía, excepto los que tienen riego. “El maíz nos da la impresión de que va a superar los 300 y pico de dólares durante todo el año que viene, o más”.

El productor remarcó que falta leche, que mucha industria precisa leche, generando costos altos. “Lo que necesitamos es más materia prima, tienen que cambiar otras cosas a nivel productivo”. “Creo que hoy está mucho peor la industria que el productor”, consideró.

Sobre la caída de vacas lecheras en el stock ganadero, señaló que la menor exportación en pie y con 90/80% de las vaquillonas entoradas de forma temprana compensa en parte la caída.

En cuanto al escenario más probable para el precio al productor para el comienzo del año que viene, Jorcin estimó que los números serán similares a los actuales. “El otoño es un desafío”, finalizó.