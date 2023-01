En lo departamental, “nuestra idea hoy es ir como lema Cabildo Abierto, separado”

Manini Ríos sobre reuniones entre Albisu y Coutinho: “que hagan lo que quieran, en tanto individuos que son mayorcitos cada uno de ellos y puede hacer lo que quiera”

Sucede que hace muy pocos días, los dirigentes políticos salteños Carlos Albisu y Germán Coutinho, realizaron en sus redes sociales sendas publicaciones, donde se aprecia una foto con ambos sentados en torno a una mesa y estas palabras: «Mañana de coordinación y hoja de ruta para un año que nos necesita concretando y avanzando en temas para Salto ya en modo coalición para todo lo que se viene».

La publicación causó en otros dirigentes blancos y colorados, pero también en integrantes de los demás partidos que integran la coalición a nivel nacional, profunda molestia, por entender que se están proyectando acuerdos únicamente entre dos personas, no entre partidos, ni siquiera entre diferentes sectores de un mismo partido.

En Cabildo Abierto por ejemplo (que es parte de la coalición que hoy gobierna el país), se alzaron voces de repudio a ese tipo de acciones que entienden son «personales» y por ende estaría fuera de lugar la utilización del término “coalición” cuando se refiere al ámbito local.

Ante la situación planteada, EL PUEBLO se comunicó con el líder de dicho partido, el Senador Guido Manini Ríos, y así transcurría lo medular del diálogo:

-Aquí en Salto, Coutinho y Albisu se reúnen y se llaman a sí mismos “coalición”, ¿qué rol juega Cabildo Abierto en esto?

Lo primero que le digo es que nosotros no hacemos coalición con personas, Cabildo Abierto hace coalición con partidos, y hoy hay una coalición a nivel nacional, no hay coalición departamental ni en Salto ni en ninguno de los diecinueve departamentos. No tenemos previsto tampoco hacer coalición, menos con personas. Lo que hemos dicho, si se trata de elecciones departamentales del año 2025, es que nuestra idea hoy es ir como lema Cabildo Abierto, separado, es decir, no volver a repetir la experiencia del año 2020, que fuimos dentro del Partido Nacional (con la candidatura del Ing. César Mari), no vamos a repetir eso, vamos a ir como Cabildo Abierto o, en su defecto, en una coalición republicana donde estén representados candidatos de los tres partidos principales de la coalición. Es decir, Cabildo Abierto detrás de su candidato, en pie de igualdad con los otros lemas. En 2020 fuimos de la idea de ir todos juntos, de formar una coalición, a tal punto que evaluando que el Partido Nacional era en Salto el más fuerte de la coalición republicana, fuimos dentro de ese partido. Pero no fue la idea que tuvieron todos los partidos y no se pudo formar esa coalición, con el resultado que está en la realidad. Pero hoy, insisto, no estamos dispuestos a ninguna coalición ni en Salto ni en ningún lugar y menos con personas…

-Pero, ¿está al tanto que se están dando estas reuniones entre los dirigentes mencionados?

Bueno… Será una coalición blanqui-colorada, no una coalición republicana, ni multicolor o como le quieran llamar. O mejor dicho, en vez de coalición, eso será una alianza entre dos dirigentes, uno blanco y uno colorado. Habrá que ver si el resto de esos partidos están completos, representados ahí… Pero desde ya le descarto que Cabildo Abierto esté participando de eso, no lo hemos hecho ni lo haremos, no vamos a participar de ninguna alianza entre personas. Podrá haber muchas valoraciones de esas personas y nosotros no vamos a estar hipotecando nuestro accionar al lado de las necesidades de la gente, buscándole soluciones a la gente, con dirigentes específicos que de repente en muchas de las soluciones que nosotros proponemos están totalmente en la vereda de enfrente…

-Y si el diálogo se abriera más y fuera entre partidos, ¿entonces sí Cabildo estaría dispuesto a participar?

Sí, sí, eso se tiene que dar incluso a nivel nacional para aplicar en todos los departamentos, o en muchos departamentos, una coalición republicana a nivel departamental donde Cabildo Abierto tenga su candidato y su fuerza, como le dije, en un plano de igualdad con los distintos lemas, no dentro de un lema que haya competido con Cabildo Abierto en las elecciones del octubre anterior.

-¿Le molesta este tipo de reuniones que se están haciendo en Salto?

A mí no me molesta, que hagan lo que quieran en tanto individuos que son mayorcitos cada uno de ellos y puede hacer lo que quiera. A Cabildo no lo salpica nada de eso, Cabildo sigue su camino. Nosotros creemos que están pendientes soluciones para la gente, la gente sigue con problemas de trabajo, más ahí en la frontera, en Salto, es un tema central que no ha tenido solución; la gente sigue con problemas de seguridad; la gente tiene el tremendo problema de las deudas de las familias que tenemos que solucionar… Y ninguno de estos dos referentes que usted ha mencionado han apoyado nuestra solución para las deudas familiares y creemos que esa solución es una de las deudas pendientes que tenemos… También hay que solucionar el tema de la droga, que es una tragedia cuando una familia tiene un hijo que cae en el consumo de drogas y el Estado está prácticamente que ausente, tenemos proyectos que sería muy bueno que apoyen. ¿Quieren demostrar vocación de coalición y de unidad? Bueno, que apoyen nuestros proyectos de reestructura de las deudas de las personas físicas, que apoyen nuestros proyectos de internación compulsiva de adictos a las drogas, que apoyen nuestro proyecto de terminar de una vez con la Educación en la ideología de género que con total perversidad busca inocularle a los niños conceptos totalmente distorsionantes de la realidad, que apoyen nuestros proyectos… Y esa será la señal de una voluntad de coincidir en una coalición real. Así que hoy por hoy Cabildo Abierto tiene su propio camino y le descarto totalmente que en Salto o en cualquier otro departamento estemos haciendo una coalición.

-Usted habla de marcar presencia en Salto con candidato propio, ¿es muy apresurado manejar nombres?

Si bien en Salto todavía no hemos largado la campaña electoral ni lo pensamos hacer hasta el año que viene, porque creemos que hay muchas cosas para hacer antes que eso, y hablar hoy de las elecciones del 2024 es como tomarle el pelo a la gente que está desesperada con sus problemas, si bien no hemos hablado le decía, naturalmente hay en Salto listas y agrupaciones de Cabildo Abierto, que seguramente van a impulsar las candidaturas de sus principales referentes, seguramente ya hay nombres de referentes de las agrupaciones de Salto y surgirán otros de acá al año 2024, pero hablar hoy de candidaturas creo que es muy prematuro.