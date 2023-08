Sobre finales de los años 60, cuando Demócrito «Peluco» Silva, fue jugador de La Luz Fútbol de Montevideo. Frente a recientes instancias de su ex equipo en Montevideo, «Peluco» reflexionó en su cuenta de facebook. Toda una síntesis que desde EL PUEBLO, vale la pena compartir.****************

«Es lógico, No soy imparcial, el haber jugado casi 2 años en La Luz, 68′ y 69», haber vivido a dos cuadras de la Universidad, en esos años durísimos , con Pacheco Areco de Presidente, Medidas Prontas de seguridad, yo, de Salto, caminar de calle Lavalleja (hoy Rodó) y Gaboto, hasta la Intendencia, tomar el 522 hasta la cancha de La Luz, Propios y el Arroyo Miguelete. Muchas veces sin comer, me marcó la vida, me puso en la vereda de enfrente de los «poderosos», hoy, con la humildad de La Luz, a pesar de estar gerenciado, jugando en Primera, me «desacomoda» las ideas. Verlos jugar, me lleva a pensar en aquellos bravísimos años, en todo, políticamente hablando, pobreza total y nosotros tratando de abrirnos camino, deportivamente hablando. Nada fue en vano»