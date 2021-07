En la «U» deciden cuando arrancan; ¿qué pasa con Romero en Ferro?

Para Emilio Silva y la Comisión Directiva, es una manera de retornar a la vinculación más fluída, sobre todo ahora que se tiene en claro el inicio de la temporada 2021, con una razón de hecho que no es menor: poder entrenar en funciçón de los protocolos dispuestos por la Secretaría Nacional del Deporte. En lo que resta de esta semana puede plasmarse la decisión.

Sobre la hora 17 de la víspera, el propio Director Técnico se lo confió a EL PUEBLO… «cuanto antes empezar, tanto mejor. Y si es el lunes o martes de la semana que viene, sería lo ideal. Pero a eso lo vamos a ajustar con los dirigentes, incluso aspectos vinculados al plantel»



FACIO, OCTAVIO PINTOS,

FORNAROLI, LAXAGUE…

Lo real es que Universitario conserva la base del último equipo campeón en la temporada 2019. Estaba previsto el retorno de Matías Laxague, pero finalmente emigró a España. Cabe recordar que Nicolás Sánchez se integró a Atenas de San Carlos.

Alguna duda por ejemplo en torno a Luis Eduardo Facio, mientras que las dudas se disiparon con respecto a Octavio Pintos y Valentín Fornaroli, quienes trascendieron en su momento como posibles ingresos a Salto Fútbol Club. Universitario es de los que apuntan a los dos torneos que estará en condiciones de abordar: el Campeonato Salteño y la Copa de OFI de Clubes. En este último caso rige la duda: saber si definitivamente se juega….o no.

EN LA ESPERA

DE FERRO CARRIL

El domingo que pasó cuando Ramón Romero ante cronistas de este diario, no hizo menos que vacilar respecto a su futuro como Director Técnico de Ferro Carril. «La verdad es una: no sé si sigo, desde el momento que en todo este tiempo no hemos tenido contacto. No se lo que piensan los directivos de Ferro»

El hecho es que en la entidad de la franja no faltan especulaciones. En una dirección y en otra. Que se queda o que se va. Asimismo del diálogo de EL PUEBLO con algunos jugadores referentes del plantel superior, tan solo una manera de fortalecer la interrogante.

Lo cierto es que en Ferro Carril se convive con horas de definiciones. Alentar la continuidad de Ramón Romero en la dirección técnica o caso contrario, plantear la variación. Con otro estratega llegando. Al igual que la U», para la franja en el mañana, no solo el Campeonato Salteño, también el Torneo de Clubes del Interior.