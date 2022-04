En la torre de Torrens

River Plate 2 Hindú 0

Supongamos que sí. Que este River Plate puede ser asociado a una torre de sólida construcción.

Y para llegar a la parte superior de ella, si de «habitantes externos» se trata, no es fácil llegar al techo.

Parece ser que la simiente es buena.

Es la torre de Torrens, porque por más que sean solo dos partidos jugados, el «Ale» de la Dirección Técnica va sintiendo que «ladrillo sobre ladrillo», la verticalidad de esa torre existe.

Por eso no se cae. Por eso, su estructura no vacila.

Ayer tampoco, sobre todo en ese segundo tiempo en que River Plate decidió.

Con el inicio bárbaro a partir del frentazo del «Gaby» De Souza que mete el frentazo y quema las piolas.

Fue el 1 a 0.

Cuando el partido se iba en medio de las primeras sombras de la noche, Martín Arzaguet y el gol de cabeza hacia abajo.

Cuando Lázaro Campos tenía todo para retenerla, se le escapa del control y entre las piernas termina pasando la pelota que remolona ella, se transforma en gol.

El golero le mandó una bofetada al error, que él mismo no entiende porqué.

Bronca y pico.

No fue para menos.

Si algo le faltaba a River, fue eso: ampliar el registro, para expulsar alguna duda.

Y River saber que fue duro ganar, porque Hindú empujó y peleó el partido, más de lo que jugó, Entonces River terminó ganando por superior criterio y más precisa interpretación del juego. Porque más allá de los goles tentó siempre una sintonía que no siempre gobernó, pero que estaba ahí nomás, Como parte de esa torre de Torrens.

El River Plate de los 6 puntos en 6. El de la punta.

El de la solidez más generalizada en relación al Hindú de los vaivenes, de ese a veces sí, o de ese a veces no.

Pero ganó sobre la base de la razón.

De su razón. La torre tiene simiente y no es fácil llegar al techo. Después de todo Hindú, también lo supo.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Partido correspondiente a la 2da fecha de la primera rueda.

Divisional «B».

Árbitro central: Andrés Piríz (Regular).

Asistentes: José Gabriel de los Santos-Ignacio Sañudo.

RIVER PLATE (2)- Joaquín González; Fabricio Aranda (Gastón Ferreira), Jorge Dalmao, Diego Argain, Ivo Cechini (Jairo Prado); Edgard Sequeira; Edinson Chivel, Agustín Custodio (Pereira Das Neves), Nicolás Berreta (Federico Torres); Gabriel de Souza, Kévin Leal (Martín Arzaguet).

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

HINDÚ (0)- Lázaro Campos; Agustín Camacho, Diego Píriz, Mateo Massarino, Carlos Pereira; Diego Sánchez, Joel Riveiro, Sebastián Galli, Santiago Ortiz; Franco Dalmao y Joel González.

Director Técnico: Matías Silgoria.

GOLES: ST- 3′ Gabriel de Souza (R.P); 49′ Martín Arzaguet (R.P).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Edgard Sequeira-Jorge Dalmao.

EL MEJOR DE HINDÚ: Agustín Camacho.