«En la misión no le faltó madurez y entrega»

Desde el DT en las guapas del Ceibo Campeón.

«Ganamos los 13 partidos del Campeonato Salteño. Los 9 del Acumulado, más los 4 de la liguilla. Hicimos 55 goles en 13 partidos. Nos convirtieron 4 goles. Pero si sumamos los de OFI, en total jugamos 20 partidos y solo perdimos ante Litoral de Paysandú, en la revancha.



Es obvio que el balance es muy positivo. Ni hablar, porque esto empezamos a gestarlo el 6 de febrero cuando perdimos la final ante Salto Uruguay. Aquella noche en la sede junto a Javier Da Col y Carlos Anchorena, analizamos lo sucedido y que teníamos que cambiar, porque se habló de incorporaciones, buscar refuerzos en posiciones puntuales. Confirmamos un año más la presencia de Stephany Martínez. Tuvimos una semana y media de descanso y después se iniciaría la pretemporada. La pandemia nos obligó a rever todo lo vinculado a los entrenamientos. Apelamos a la conciencia de cada una de las gurisas para que ellas se adapten. Entrenando primero en forma individual y después grupalmente. Contemplamos los protocolos, para volver a sentirnos partes de un todo».

Para ALFREDO JAVIER VIERA, el DT, «era la manera de apuntar al objetivo de volver con respuesta, sabiendo de las exigencias que iríamos a tener, porque además sabíamos bien que teníamos rivales que iban a dar pelea. El caso de Salto Uruguay, el mismo San Eugenio, Deportivo Artigas, Ferro Carril. Pero el hecho es que hicimos un buen campeonato. Tenemos un plantel largo y de calidad. Eso nos permitió afrontar la liguilla en condiciones, más allá de rotaciones, porque nos agarró diciembre y algunas jugadoras con compromisos ya contraídos. Pero la respuesta no faltó».

El Ceibal otra vez Campeón Salteño. El reinado en el Fútbol Femenino. Con EL PUEBLO, una manera de ir abrochando conceptos. Casi un monólogo, de Alfredo. Solo es cosa de atender el decir de quien asumió la conducción nueve años atrás.

«Uno no puede dejar de reconocer por ejemplo, el trabajo de Luis Lima, en la preparación de las dos goleras, Viviana Gómez y Susana Finozzi. Lo de Corina Ferrufino para la adecuación física del plantel. Facundo Fernádez como Fisioterapeuta, que nos permitió en diciembre recuperar a dos jugadoras lesionadas, Stéfany Texeira y Nazarena Berruti. No hay razón para quejarse. Todo fue siendo parte de un fin. Y cuando el fin llega, es como para pensar que en la misión no faltó madurez y entrega».