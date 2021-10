En la Media Hora Previa se planteó problemas de saneamiento en barrio Parque Solari

Junta Departamental de Salto

En la pasada sesión ordinaria de la Junta Departamental de Salto, el Prof. Gabriel Scabino, Edil del Frente Amplio, realizó en la Media Hora Previa, una exposición escrita en la que trató la temática del inconveniente sanitario que padecen vecinos de barrio Parque Solari, por causa del colector principal que se obstruye, trayendo consecuencias serias, por lo cual se reclama una acción eficaz para solucionar dicho problema.

Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Salto

Sra. Carolina Palacios

Presente.

De mi mayor consideración:

En cumplimiento del Artículo 77 literal L, en su remisión al Artículo 22 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Salto, Decreto Nº6376/08, me dirijo a usted a los efectos de realizar la siguiente exposición escrita:

La semana pasada mantuve una reunión con algunos vecinos del Barrio Parque Solari, más específicamente vecinos de calle Guaraní entre 1ro de Mayo y Blanes, quienes, desde hace un tiempo, están teniendo una serie de inconvenientes con el servicio de saneamiento que brinda OSE. Los mismos consisten en que el colector principal, que corre por debajo de la calle, se obstruye, y en el último tiempo, han tenido que llamar 5 veces a OSE para que lo limpie.

Cada vez que eso ocurre, se debe romper la calle, quitar la tierra, desconectar alguna de las conexiones a una vivienda particular y destapar con agua a presión.

Todo esto, según le han informado los funcionarios que realizan esta tarea, es debido a que el caño es muy antiguo y pequeño, de las mismas dimensiones que uno de uso doméstico dentro de una vivienda; antiguamente, no presentaba inconvenientes, porque en la cuadra había muy pocas viviendas y habitantes, pero con el tiempo eso cambió.

Estos inconvenientes, además de los malos olores que despide cada vez que se tapa, ocasiona gastos extras para OSE, quien destina una retroexcavadora contratada a una empresa privada y, además, requiere de horas de personal que se podría destinar a realizar otras actividades más productivas e importantes que estar reparando continuamente el mismo tramo de la red de saneamiento.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que la siguiente exposición escrita sea remitida a las oficinas departamentales y regionales de OSE a los efectos que consideren realizar una solución de fondo, que evite la molestia a los vecinos y la mala imagen que da el organismo como consecuencia de realizar reiteradamente la misma tarea sin llegar a una resolución del problema en cuestión.