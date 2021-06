En la meca del cine

JUANJO ALBERTI

Dan Duryea:

AMPLIA GAMA DE ROLES

Sus personajes fueron en su mayoría de villano o pistolero en su pasaje por el cine y la televisión, ya sea como secundario o protagónico, y así se le veía en tiempos de matinés o en las primeras series que aparecieron, donde al final siempre salía bien parado en sus actuaciones. Filmó cantidad de películas y producciones para tv, pero sus comienzos fueron en las grandes tablas teatrales de Broadway, en las distinguidas obras «Dead end», y «The little foxes», encarnando en la última a Leo Hubbard. El destino quiso que se trasladara a la meca de Hollywood en 1940 para interpretar ese mismo papel en la versión cinematográfica de la pieza. A partir de ese momento no se detendría en su carrera haciéndose conocer a través del celuloide con su amplia gama de roles. Se llamó Dan Duryea.

SUS PADRES NO

APROBARON SU ELECCIÓN

La vida de Dan Duryea se inicia el 23 de enero de 1907 cuando llega a éste mundo en la zona de White Plains, en Nueva York. Se graduó en White Plains High School en 1924 y en la Universidad de Cornell en 1928. Mientras estaba en Cornell, Duryea fue elegido miembro de la prestigiosa Sphinx Head Society, la sociedad de honor de alto nivel más antigua del lugar. Se especializó por su gran interés en el teatro, y en su último año sucedió a Franchot Tone como presidente de la sociedad de teatro universitario. Pero, como sus padres no aprobaron su elección de seguir una carrera de actor, Duryea se convirtió en ejecutivo de publicidad. Después de seis años llenos de estrés, tuvo un ataque cardíaco que lo dejó marginado durante un año. En 1937 antes de Hollywood volvió a aparecer en Broadway en «Many mansions», y «Missouri legend», 1938.

LLAMADO POR EL CINE

En el cine se especializó en papeles secundarios que se usaban como contraste, usualmente personajes de carácter inmaduro. Así, apareció en títulos al estilo de «The pride of the Yankees» -»El orgullo del club de los Yanquis»- Según iba progresando, interpretó a violentos pero, sin embargo atractivos, en películas del cine negro de los años cuarenta. Entre sus trabajos de esta época pueden mencionarse «Scarlet Street», «The woman in the window», «Criss cross», y «Black Angel». En los años cincuenta, Duryea pasó la mayor parte del tiempo trabajando para la pantalla chica y en algunos westerns. Entre ellos, participó como estrella invitada en «El virginiano», capítulo 6 de la quinta temporada: «The challenge». Otros papeles suyos notables fueron en «Winchester ’73″, 1950, «La última bala», 1957, y «El vuelo del Fénix», 1965. También apareció en unos de los primeros episodios de «Twilight zone», 1959, con el titulado «Mr. Denton on Doomsday», escrito por Rod Serling, y en el capítulo «Logan’s treasure» de «Bonanza», donde interpretaba al señor Logan, un convicto alojado en la Ponderosa, el hogar de los Cartwright.

ENAMORADO DE SU MUJER

Se casó en 1932 con Helen Bryan. El matrimonio duró hasta la muerte de Helen en 1967, permaneciendo con ella 35 años. La pareja tuvo dos hijos: Peter -que trabajó durante un tiempo como actor- y Richard, un agente de talentos.

En casa, Duryea vivió una vida tranquila en su casa en el Valle de San Fernando, dedicándose a la jardinería, algunos paseos en lancha, y diversas actividades comunitarias. El 7 de junio de 1968, Duryea dejó de existir a la edad de 61 años. Duryea era diferente de los personajes desagradables que a menudo retrataba. Fue un gigante del cine y la televisión. Juanjo Alberti. Más allá de la nostalgia.