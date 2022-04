Un total de nueve equipos en la Liga Salteña de Fútbol Comercial. Hubo alejamientos, pero también ingresos, como en el caso de Apolo Fútbol Club, que entre otros jugadores, incluye al goleador de Saladero y exFerro Carril, Denis Ferreira. Mañana sábado, con estos partidos para conformar la segunda fecha,.



Cizaña vs Villa España, 14 horas en Complejo VJ1.

La Cafetera vs La Mecánica. 14 horas en ComplejoVJ2.

Apolo Fútbol Club vs Deportivo VJ. 16 horas en Complejo VJ2.

La República vs Minervine. 16 horas en Complejo VJ1.

-En la tabla de posiciones, Deportivo VJ, Apolo Fútbol Club, Cizaña Fútbol Club con 3 puntos; La República y La Mecánica 1: Villa España, La Cefetera, Dale Verde y Minervine 0.