En la Liga se van sumando los que tiene una definición: aprobar Balance y no a la Justicia

La semana no va concluyendo al margen de instancias de diálogo a nivel de delegados y neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, desde el momento que el Balance no aprobado y correspondiente al período 2019-2021, se prolonga como eje central a no pocos niveles. En la pasada asamblea extraordinaria, se acordó que los exneutrales de la Liga Salteña de Fútbol comparecieran en la Comisión Fiscal, a los efectos de formular sus descargos si así lo considerasen necesario. Pero más allá de este aspecto puntual, otro sobre la mesa y que ha comenzado a ganar espacios: la aprobación del Balance, marcándose observaciones concretas, dejando en claro que interrogantes no son las que faltan, PERO DANDO VUELTA LA PÁGINA y evitar la prolongación de un ida y vuelta que en las últimas semanas se ha tornado tenso y fatigoso.



EVITAR LA JUSTICIA

Es hecho concreto que los delegados y neutrales actuales, han apelado en buen romance a abogados afines a algunos clubes. En la última asamblea, el rol clave por ejemplo, del Dr. César Signoreli Goncálvez, sobre todo a partir de sus conocimientos en la materia y la claridad expositiva que le es puntual.

El Dr Signoreli es de los que ha planteado un análisis global de la situación y no sectorial, poniendo énfasis en que «cuando se habla de pruebas, no todo está claro, por eso se hace necesario actuar en función de ese tipo de hecho».

Por lo demás al paso de los días fueron generándose determinados signos de interrogación en torno al informe técnico aportado por el Contador Silva Albertoni, el que además abundó en calificaciones concretas sobre la actuación del pasado Cuerpo de Neutrales de la Liga Salteña de Fútbol.

El objetivo es «buscar la manera de darle término a la situación creada», porque además derivar todo el expediente a la Justicia Penal, no parece ser tan simple como algunos suponen.