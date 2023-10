-En ediciones pasadas de EL PUEBLO, una manera de pasar revista a dos factores de incidencia capital en el plano financiero del fútbol salteño: la seguridad y los jueces. Dos áreas que producen un desembolso capaz de impactar a la hora del balance.

El mayor volumen de dinero a cuenta de ambas. La propia divisional «C» ha visto limitado el ingreso medido en pesos, porque la seguridad en buen romance se ha convertido en una de las prioridades.

Los clubes igualmente saben de otro impacto que es real: el vaciamiento directriz. Cada vez menos hombres de mando.

En tanto de un tiempo a esta parte y en la medida que se avanza en decisiones políticas, la consecuencia se plantea: EN LA INTERNA DE LOS CLUBES, LA POLÍTICA PARTIDARIA DIVIDE Y ALEJA DIRECTIVOS.

Cuando en una Comisión Directiva convergen distintas ideologías partidarias, los choques no faltan. Son puntuales. Un notorio dirigente soltó la reflexión en EL PUEBLO, «porque la cuestión política se nos metió en el club y cuando hay diferencias profundas, no faltan los que deciden alejarse. Se van y no vuelven»

Nota: en el caso de la «A», tres clubes transcurren por estas zozobras. Fútbol y política. O política y fútbol. En fin….