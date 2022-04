En la hora de volver a jugar

Fútbol Femenino

Será mañana sábado, cuando el fútbol Femenino de la Liga Salteña retorne a escena, después del paréntesis a consecuencia de Semana de Turismo. Desde el presidente de esa área, Camilo Cunha a EL PUEBLO, una manera de ponerle acento a los partidos que conforman el calendario de la nueva fecha.

SÁBADO 23 DE ABRIL

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 19: Ferro Carril vs Gladiador.

Cancha de Nacional.

Hora 19.30′- Chanä vs Nacional.

Hora 21.30′- Universitario vs Deportivo Artigas.

DOMINGO 24 ABRIL

Campo de juego: Parque Juan José Vispo Mari.

Hora 10- Sud América vs Salto Nuevo.

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Hora 16- Salto Uruguay vs Santa Rosa.

Hora 18- Ceibal vs Peñarol.