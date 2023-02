En la «Heroica» sacan la cuenta:no menos de 5.000 aficionados

-Será mañana miércoles en el estadio Artigas de Paysandú, cuando se enfrente la selección local y Salto, en el marco de la octava fecha del Campeonato del Litoral Norte. Bajo dominio de Artigas en Sub Sub 17 (los 14 puntos) y con Tacuarembó en Mayores (los 12 puntos), tanto sanduceros como salteños asisten con chance de real avance.

Aunque en el caso de Paysandú, todo es más azaroso, más complejo. No puede menos que apostar a ganar en ambas categorías, porque un empate podría implicar la condena misma. Por lo contrario, si de Salto se trata, un reparto de puntos no le es negocio esquivo, desde el momento que a los dos últimos partidos los afronta de local.Por eso es que la dirigencia de Paysandú (al decir de colegas sanduceros a EL PUEBLO), abriga la ilusión de una asistencia como pocas veces en esta edición: «la apuesta por 5.000 personas como base en las tribunas, porque además tanto juveniles y mayores necesitan de la adhesión de la gente»A su vez en Paysandú, no descartan que desde Salto «lleguen un mínimo de 200 aficionados, teniendo en cuenta la cercanía». Más allá de tratarse de un día laboral, los 120 kilómetros en la distancia, invitan a esa especulación.