En la Expoactiva Lote 21 cumplió un muy buen remate

Desde el nuevo predio de la Asociación Rural de Soriano, donde este año se mudó y realizó la 26 Expoactiva Nacional, Lote 21 concretó su edición 186 con dos activas jornadas de ventas este viernes y sábado. Una alta colocación y demanda se observó en la primera jornada para los ganados de invernada, acompañado de un cambio en el clima que generó lluvias de importancia en varias zonas del país impactando en el ánimo de todo el sector.

Finalmente se comercializó el 89% de la oferta, donde los ganados de calidad marcaron valores con referencias al alza, sobre todo en los novillos pesados que mostraron muy buena demanda y agilidad en las ventas al igual que las vacas de invernada. Con respecto a la cría, un mercado más selectivo, con categorías como las terneras, vaquillonas y vientres preñados que presentaron mayor dificultad para cerrar las ventas, principalmente asociado al problema de la falta de forraje y agua en los campos, de todas maneras las categorías cerraron con números positivos.

PROMEDIOS

Corderos DL: US$ 42,5; corderas DL: US$ 37; ovejas de cría: US$ 61,5; terneros de menos de 140 kg.: US$ 2,50 (-4,2%); terneros entre 140 y 180 kg.: US$ 2,27 (-4,1%); terneros más de 180 kg.: US$ 2,11 (-3,4%); novillos de 1 a 2 años: US$ 1,96 (2,0%); novillos de 2 a 3 años: US$ 1,90 (5,3%); novillos más de 3 años: US$ 1,88 (-4,0%); Novillos de 1 a 2 Holando: US$ 1,32 (-1,5%); vacas de invernada: US$ 1,47 (1,7%); terneras: US$ 2,20 (0,1%); terneros/as: US$ 2,05 (0,5%); vaquillonas 1 a 2 años: US$ 1,80 (0,9%); vaquillonas sin servicio: US$ 1,69; vacas preñadas: US$ 678,57 (-1,5%); vaquillonas preñadas: US$ 667,33 (0,1%); vientres entorados: US$ 505,00 (12,2%) y piezas de cría: US$ 365,64 (0,6%).

El próximo remate de Lote 21 será el próximo 31 de marzo con cierre de inscripciones previsto para el viernes 24 del corriente mes.