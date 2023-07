En la Divisional B conla 2ª de la rueda final

Hoy viernes, para despuntar la nueva fecha del Campeonato Clausura (segunda rueda),correspondiente a la Divisional B del Consejo Único Juvenil. En Sub 15 y Sub 18. La prolongación pactada para mañana sábado.

Viernes 28 de julio.

PROGRESO

18 hrs. Progreso – Cerro. Sub. 15. Árbitros: Johan Asencio, Andrés Acosta, Stephanie Cardozo.

20 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Acosta, Johan Asencio, Stephanie Cardozo.

PEÑAROL

18 hrs. Peñarol – S. Eugenio. Sub. 15. Árbitros: Pablo Sena, Juan Suárez, Carlos Gómez.

20 hrs. Sub. 18. Árbitros: Juan Suárez, Pablo Sena, Carlos Gómez.

Sábado 29 de julio.

SALADERO

13:30 hrs. Saladero – Arsenal. Sub. 15. Árbitros: Johan Asencio, Nicolás Castaño, Cristian Fagúndez.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Nicolás Castaño, Johan Asencio, Cristian Fagúndez.

PARQUE NICOLAS FIRPO

13:30 hrs. Hindú – El Tanque. Sub. 15. Árbitros: Alexander Moreno, Juan P. Moreno, Gabriel Rodríguez.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Juan P. Moreno, Alexander Moreno, Gabriel Rodríguez.

Domingo 30 de julio

CANCHA DE DEPORTIVO ARTIGAS

09 hrs. D. Artigas – Fénix. Sub. 15. Árbitros: Luciana Pereira, Carlos Gómez, Lorena Machiavello.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: Carlos Gómez, Luciana Pereira, Lorena Machiavello.

