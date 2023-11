En la ciudad de Dolores-Soriano

La salteña Sofía González se coronó Reina de la Fiesta Nacional del Trigo

Sofía González tiene 20 años oriunda de Salto y es la Reina del Trigo, luego de participar en el certamen de la Fiesta Nacional del Trigo de la ciudad de Dolores, conocida como la Capital del Trigo.

La fiesta fue organizada por la Comisión de Turismo de la Alcaldía de Dolores en el marco de la inauguración de la cosecha de trigo.

Esta era una fiesta tradicional de los doloresños que tuvo un largo impasse y que se retomó este 2023 por iniciativa de una de las comisiones conformadas por la alcaldía de la ciudad a cargo de Joaquín Gómez, un joven Alcalde nacionalista.

El evento de tres días contó con el apoyo de la Intendencia de Soriano, el Ministerio de Turismo, la cooperativa CADOL , Asociación Agropecuaria y empresas locales así como hoteles y restaurantes que atendieron de la mejor manera a las aspirantes a reina que llegaron de varios departamentos.

EL PUEBLO quiso conocer más sobre Sofía y su experiencia en el departamento de Soriano.

«Actualmente estoy estudiando la licenciatura de diseño integrado en la facultad de arquitectura de la Universidad de la República ya estoy en mi segundo año, a la vez que trabajo en un emprendimiento mío en el cual me va bastante bien, trabajo con redes sociales y creo contenido para empresas y también trabajo en un estudio con un ingeniero haciendo planos.”

«Con respecto a mis inicios en el área del modelaje hace quizás dos años debido a que bueno desde los 15 yo decidí irme al liceo militar y bueno volví recién para iniciar la facultad que fue cuando me empezó a interesar un poco el tema de las modelos . Primero inicié por una invitación y después hice un curso de modelaje más allá de ese curso en realidad me quedé como con qué más hay en este mundo del modelaje y me empezó a interesar más de la parte de lo que son los certámenes de belleza porque son una disciplina y considero que es mucho más de lo que se ve en la pasarela, es un modo de vida lo que tiene una reina de belleza.”

Sofía recordó que su primera experiencia fue en un certamen abierto de Tacuarembó que se organiza todos los años y si bien no accedió a la corona «quedó una experiencia hermosa y con muchas amistades de ese certamen. Pero además le abrió las puertas a lo que hoy es su pasión.

«La que se coronó reina en ese certamen trabajaba con CNB Uruguay que es una organización de certámenes de belleza y me quedé con ganas de querer desfilar como ella que lo hace hermoso con una disciplina espectacular en todos los sentidos y bueno fue cuando con el tiempo vi en instagram postulaciones abiertas al CNB , mandé un correo y bueno en realidad era solamente en Montevideo»

Haciendo un esfuerzo esta joven participó de capacitaciones en la capital del país y actualmente es responsable de la sede departamental de CNB Uruguay ,»donde yo le brindo a las jóvenes salteñas la posibilidad de vivir una experiencia similar en el Uruguay y bueno también organicé mi primer certamen ya con CNB Salto el domingo 12 de noviembre donde ahora tenemos dos representantes salteñas que van a viajar en febrero y en marzo a representarnos a Montevideo «

REINA DEL TRIGO

En reina de trigo la invitación fue hecha a varias intendencias desde Artigas , Salto ,Paysandú, Río Negro , Flores , Florida , Durazno , San José , Colonia esos éramos los departamentos . La invitación fue hecha las intendencias y bueno cada intendencia envió a la representante que tenía desde su fiesta nacional y los que no tenían, con mucho esfuerzo Teresita Aunchayna que fue la organizadora del evento, nos buscó de los departamentos que no tenía respuesta hasta que logró de varios departamentos ubicarnos.»

«Tuvimos un mes para preparar las cosas para ir, entre ellas teníamos que hacer un video sobre Salto para presentar nuestro departamento frente al público, frente al escenario y bueno también con ayuda de Estela Gauthier fue que también logré hacer una presentación breve de acuerdo al tiempo que teníamos y bastante completa de nuestro departamento»

Sofía destacó el apoyo con que contó la Fiesta Nacional del Trigo desde la Alcaldía, la Intendencia y las empresas del medio que permitieron además que cada participante llevara su acompañante con todo pago, además de haber realizado varios tours por la ciudad los días viernes y sábado.

Sofía fue acompañada por su madre durante los 3 días del evento, lo que consideró como una grata experiencia. «Salimos a Alas 6 de la mañana llegamos a las 11 y nos estaba esperando la empresa de taxis y la cual nos llevó al hotel correspondiente. Todas nos estábamos hospedando en diferentes hoteles, luego nos trasladaron hasta un restaurante que se llama lo de Lucy donde tuvimos el primer almuerzo y nos conocimos oficialmente entre todas las candidatas de los distintos departamentos»

«Participamos del acto inaugural donde contamos con la presencia de las autoridades locales y del Presidente de la República el cual le dio inicio a esta Fiesta Nacional y tuvimos la oportunidad entre todas las chicas de conocer al presidente el cual nos deseo muchos éxitos al igual que las autoridades de Dolores y finalizado el acto inaugural nos dirigimos en un paseo en lancha por el río San Salvador”

Sobre el certamen en sí Sofía sostuvo que se disfrutó mucho de la pasarela.

Cuando dieron a conocer el nombre de la reina fue muy emocionante para la salteña.

«Exploté de felicidad, es la primera vez que tengo el honor de ser reina de algo a pesar de que he participado en certámenes es la primera vez que me coronan y súper feliz de hacerlo en una fiesta tan cálida como la que se presenta en esta oportunidad. La Fiesta Nacional del Trigo de Dolores y su gente son todos muy educados te hacen sentir como si estuvieras en tu casa en cada momento , en cada lugar que vas tratan de que te sientas lo más cómodo posible y no lo digo solamente en los lugares que nos atendieron sino también de parte de la organización , de parte de sus autoridades que también estuvieron en cada detalle , nos apoyaron muchísimo no se dejaron pasar nada y fue una invitación totalmente abierta y bueno y gratuita para las designadas de cada departamento y yo bueno estoy sumamente agradecida con Teresita nuestra coordinadora y con la organización de turismo de Dolores que ha hecho un trabajo increíble en brindarnos todo lo que nos brindaron este para que vivamos una experiencia única en fiesta del trigo 2023»

«Estoy muy contenta de ser reina del trigo 2023 explota mi corazón de felicidad y a partir de ahora bueno también tengo varias obligaciones con dicho título , voy a viajar bastante a Dolores en todas las actividades de inauguraciones que tengan o en fiestas importantes y ahí estaré muy contenta y orgullosa «