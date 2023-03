En la «C» y Sub 14 moviendo la pelota

Hoy sábado igualmente con la Divisional «C» en el Consejo Único Juvenil, mientras la Sub 14 jugará mañana domingo la mayoría de los partidos, complementando el martes. Son ellos…y a la cancha.

********

Sábado 18 de marzo.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

15 hrs. S. Nuevo – S. Rosa. Sub. 15. Árbitros: Ruben Portela, Sebastián Samit, Pablo Sena.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Sebastián Samit, Ruben Portela, Pablo Sena.

CANCHA DE ALMAGRO

15 hrs. P. Solari – Almagro. Sub. 15. Árbitros: José Ramallo, Andrés Acosta, César Loetti.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Acosta, José Ramallo, César Loetti.

CANCHA DE DUBLÍN CENTRAL

15 hrs. D. Central – Palomar. Sub. 15. Árbitros: Marcos Caballero, Fernando López, Nicolás Castaño.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Fernando López, Marcos Caballero, Nicolás Castaño.

PARQUE TOMÁS GREEN (Tigre)

15 hrs. Tigre – Albion. Sub. 15. Árbitros: Edgar Artave, Marcos Reborias, Didier Cuello.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcos Reboiras, Edgar Artave, Didier Cuello.

**********

C.U.J. SUB. 14. 3° FECHA, TORNEO APERTURA

Domingo 19 de marzo.

CANCHA DE UNIVERSITARIO

09 hrs. Universitario – Nacional. Árbitros: Ruben Ferreira, Alexander Moreno, Cristian Fagúndez.

Lunes 20 de marzo.

PARQUE HUMBERTO FORTI

20 hrs. Chaná – F. Carril. Árbitros: Facundo Caffree, Sebastián Hernández, Jonathan Lemes.

CANCHA DE PROGRESO

20 hrs. Progreso – Gladiador. Árbitros: Ivo Moreira, Marcos Reboiras, Aldo Pinato.