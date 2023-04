En la «C», el gol como bandera

Deportivo. Artigas 1 Lazareto 0, Peñarol 3 Paso del Bote 3, Florida 4 Quinta-Treinta y Tres 0, Almagro 5 Huracán 0, Cerro 3 Barcelona 0, Rodó 3 Club de Pesca 2.

Los seis resultados que arrojó la primera fecha en el Torneo de la Divisional «C». Nótese la suma de goles en la mayoría de los partidos, pero también las diferencias. No por nada, las goleadas de Florida sobre Quinta Avenida-Treinta y Tres, Almagro ante Huracán y Cerro con Barcelona enfrente.

Pero si de Peñarol y Paso del Bote se trata, un total de seis goles y no menos válido el trámite con el gol como consecuencia en el caso de Rodó y el debutante Club de Pesca.

Por lo tanto, en ningún partido el gol faltó. La punta a manos de quienes vencieron: Deportivo Artigas, Florida, Almagro, Cerro y Rodó.

La segunda fecha en la «C», para incluir los partidos entre Pêñarol vs Quinta Avenida-Treinta y Tres, Deportivo Artigas vs Club de Pesca, Huracán vs Barcelona, Cerro vs Almagro, Lazareto vs Rodó y Florida vs Paso del Bote.

En la tercera fecha: Club de Pesca vs Barcelona, Quinta Avenida-Treinta y Tres vs Almagro, Peñarol vs Huracán, Cerro vs Deportivo Artigas, Paso del Bote vs Lazareto y Rodó vs Florida.

La toma gráfica para compartir: el Florida de OSCAR FERREIRA, tratándose de un debut absoluto. Fue de los equipos que goleó, en este caso a través de Hugo Machado , Marcos Rodríguez, Sebastián Dalmao y Johan Machado.