En la «B» y en la «C». Miquelarena: «para que el presidente no se vaya»

-El nombre de Deolindo Miquelarena, suele sumarse al candelero del fútbol. Porque además el exfutbolista y exárbitro de fútbol en los años 70, 80 y 90, fue apalabrado por algunos delegados de clubes, para que se convierta en opción: la de ser presidente de la Liga Salteña de Fútbol.

Deolindo Miquelarena-Luis Alberto Arreseigor: ventanas abiertas al futuro. Las presidencias en la Liga. Habrá que llenarlas.

El «Chato» (inevitable apelar a su seudónimo), no ha ocultado públicamente esa propuesta, sin que se pronunciase. El actual presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, también lo sabe, a tal punto que en más de una ocasión, «el tema nos unió en el diálogo», al decir tanto de uno como de otro.

De todas maneras, un restante aspecto no es para nada desdeñable: el interés mayúsculo que rige a nivel de la B y de la C (mayoritariamente), para que Deolindo Miquelarena se prolongue en la presidencia, tanto en una divisional como en otra. «Estamos haciendo fuerza en común para que el presidente no se vaya», es el pensamiento que rige y en esos términos fue expuesto a EL PUEBLO. La situación respecto a Miquelarena está planteada. Algunos clubes pretenden que «no se baje de la chance de ser presidente de la Liga», mientras en la B y en la C, no hacen menos que «tironear» para que no acepte esa propuesta señalada «y se quede en ambas presidencias».

Este fin de semana PODRÁ SER DECISIVO, para que Deolindo Miquelarena vaya resolviendo su futuro en la Liga. ¿Realmente, cuál es?