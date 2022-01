En la «B» tienen la fórmula para votar: Miquelarena y Federico Suárez, vice

En la edición de la víspera de EL PUEBLO, la puntualización respecto a la presidencia de la Divisional B y la inminente votación a favor de DEOLINDO MIQUELARENA, actual presidente de la «C». Es sabido que en la principal divisional de ascenso, se optó por descartar la prolongación de Marcelo Beltramelli en el cargo mayor. Tras la propuesta del nombre de Miquelarena por parte de Libertad y Tigre, la legión «pro-Chato» comenzó a acentuarse y a esta altura de los hechos es el candidato natural a la presidencia. En la «B» no tienen otro.A su vez, la incógnita se relaciona a quien ocuparía la vicepresidencia. A nivel de clubes de la «B» se ve como válido a FEDERICO SUÁREZ, que ya va acumulando sus primeras experiencias en la Liga, cuando el propio Deolindo Miquelarena lo proyectó para el Cuerpo de Neutrales de la «C».

EL QUE FUE TÉCNICO….

Por lo tanto, la lógica de los hechos desde ya no parece establecer lo contrario y que será la dupla Miquelarena-Suárez, la que lidere a la Divisional «B» en la temporada 2022.En el caso de Federico supo ser director técnico de Salto Nuevo en el año 2016, para en lo posterior alejarse de la entidad, en el rol aludido. En ese año, Deolindo Miquelarena fue delegado de Salto Nuevo ante el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol.

¿QUIÉN PARA LA «C»?

A la luz de lo apuntado, la pregunta es esa: ¿qué futuro presidente a cuenta de la divisional «C»? En el menor de los círculos no existe necesidad de acelerar los tiempos, por lo tanto a los delegados no les pesa aún determinada resolución. A su vez, tampoco pueda descartarse que Miquelarena sea el presidente de la «C», desde el momento que la reglamentación de la Liga posibilita ese fin. Pero tiempo al tiempo, porque aún imperativos no son los que existen.