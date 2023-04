En la «B»: con esta tabla de posiciones, ¿qué para elegir?

-Chaná, Libertad, Salto Uruguay e Hindú con 3 puntos. Fueron los cuatro equipos que ganaron en la primera fecha de la Divisional «B». Parque Solari, Tigre, Progreso y Fénix, acumulando una unidad como consecuencia de los empates alcanzados. Santa Rosa, Palomar, Albion y San Eugenio sin puntos. Esa es la tabla. A la luz de los números que rigen, ¿con qué partidos hay que quedarse a la hora de la prioridad en esta segunda fecha que llega?. Nada es descartable en la B, sobre todo porque los que perdieron tienen que «arrimar leña al fuego» para evitar fugas y los cuatro que ganaron, la vía sugerente: ratificar propiedades.

ELLOS, LOS QUE VENCIERON

Hindú y Libertad es un partido que ampara perspectivas a favor de un ida y vuelta en el trámite. Porque vencieron los dos y porque pretenden expulsar la duda: mandar ganando. Mientras Salto Uruguay no solo es el decano que juega por primera vez en la «B», sino el más obligado de todos para reencontrarse con la historia: la de ser un equipo de Primera. Pero es verdad que todo trasciende. Nada que no importe. ¿Validez en cada caso?. La certeza en la afirmación. No cabe otra certeza.