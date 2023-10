EN GUICHON ESTÁ TARDE CANEPA REMATA LOS TOROS DE EL TREBOL

En el local de la Liga del Trabajo de Guichón, Cabaña El Trébol de Martín Salto realiza hoy miércoles desde la hora 15, su 6to. Remate anual con una oferta de 40 toros Polled Hereford PI y MH, con negocios a cargo del escritorio Rúben F. Cánepa, y financiación del Banco República.

Además, la venta presencial contará con transmisión en internet a través de ClicRural.Francisco Canepa destacó la muy buena selección de los animales que se ofrecen en esta jornada, a cargo del principal de la cabaña, quien realiza un trabajo minucioso en sus animales en busca de la homogeneidad de los lotes. Son toros rusticos, criados a campo, que saben de suelos duros y que van a trabajar en cualquier lado, señaló. Canepa sostuvo que año a año va dejando satisfacción en los clientes, y nos vamos guiando por los compradores que todos están hoy con muy lindo tipos de ganado.

Si bien se anuncian 40 productos, seguramente la oferta se agrande un poco, Martín siempre agrega algún toro al remate. Toda la oferta va con 6 meses libres, flete gratis para todo el país y 30 días de seguro para los animales. Sobre la financiación de la oferta Canepa sostuvo que quien no tenga crédito con el Banco República, que se ponga en contacto con el escritorio o con Martín Salto que rápidamente se le buscara una solución. Finalmente Canepa dijo que la zafra viene muy bien, el esfuerzo más grande ya lo hizo anteriormente en la seca el productor y creo que sería una injusticia no comprar el o los toros que precise, es más grave no pensar en los terneros para adelante que no comprar los toros ahora.