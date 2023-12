Este martes APC está de elecciones

“En este tiempo por venir tenemos algunas ideas y sueños que cumplir”

La Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) está de elecciones de autoridades este martes 12 de diciembre, a la que se ha presentado una sola lista que lleva por lema “Por la senda de los fundadores”, Lista 1811, la que está encabezada por el periodista Gabriel Paique, quien será el próximo Presidente de APC por el período 2024-2025.

Se podrá votar este martes en el horario de 17.30 a 19.30, los socios habilitados son los que se encuentran en el padrón electoral por estar al día con la cuota social y tener una antigüedad de seis meses como socio. Para votar solo deberá presentarse a la mesa con cédula de identidad u otro documento probatorio.

EL PUEBLO, a pocas horas del acto eleccionario, conversó con Gabriel Paique, quien terminará asumiendo la Presidencia de APC, quien recuerda “la importancia de concurrir a votar aunque solo haya una lista, porque eso demostrará el compromiso que cada uno de quienes formamos parte de APC tenemos con nuestra asociación”.

ORGULLO Y RESPONSABILIDAD

Para Paique encabezar la única lista significa “un orgullo y una gran responsabilidad asumir este nuevo reto. Agradezco a los compañeros cuando propusieron mi nombre, soy consciente que APC es una parte muy importante de la sociedad salteña, eso tenemos que entenderlo quienes estamos en la comunicación. APC siempre ha estado presente cuando se lo ha solicitado en cada uno de los acontecimientos”.

“En los últimos tiempos, y después de lo que fue la pandemia, la solidaridad de quienes estuvimos y estamos en la directiva de APC en ese tiempo difícil, cuando parecía que el mundo se cerraba, sin embargo, la mano siempre estuvo tendida de quienes fuimos parte de esos momentos, ayudando y acompañando a cada uno de los comunicadores sin importar si era socio o no de APC”.

“APC cumplió 32 años en 2023, y ha contado con personas que son y han sido parte de la rica historia que tiene la comunicación salteña. Encabezar una lista de APC es para mí una responsabilidad muy grande, pero sabemos que no estaremos solos, porque soy consciente que formo parte de un gran equipo, junto a gente que ha sido parte de la historia de APC, que siempre estarán presentes al ser la parte más importante y de consulta permanente. Eso es algo que no tenemos que perder, la esencia de los que han sido parte importante y fundadores de esta asociación. Pero además, hay nuevas generaciones que también tienen que empezar a estar adentro de lo que es la asociación, que tiene sus reglamentos y manera de hacer las cosas que muchas veces pensamos que se podrían hacer algunos cambios, porque tenemos que adaptarnos y ponernos al día con lo que son las nuevas modalidades, y que la gente joven también está comenzando a caminar a su manera. La herramienta sigue siendo lo más importante, pero también lo es la responsabilidad que tenemos que tener aquellos que estamos en la comunicación, sobre lo que informamos y comunicamos, algo que debe llegar de la mejor manera a la comunidad”.

“Son temas que por lo general están en las conversaciones de nuestra directiva, la actual que está dejando Juan Vicente Román con su presidencia, que ha sido realmente extraordinaria, porque durante la pandemia, cuando muchas cosas pasaron, Juan Román se puso el overol, salió a trabajar y dar la cara con los compañeros que sufrieron las consecuencias de lo que fue la pandemia. A veces hablamos de cosas que no se han visto, pero que el otro día cuando se hizo la Asamblea, en el repaso de lo que fue la parte económica de la asociación, se pudo conocer el trabajo realizado asistiendo a comunicadores que tuvieron sus problemas de trabajo y de salud”.

CON IDEAS Y SUEÑOS PARA CUMPLIR

“En este tiempo por venir –continuó Paique- tenemos algunas ideas y sueños que cumplir, y uno de ellos que venimos manejando desde hace tiempo a través de la directiva, es contar con un espacio propio. APC apenas tiene 32 jóvenes años pero que en ese tiempo ha hecho mucho por nuestra sociedad y sin embargo, no tiene un espacio propio. Hoy sesiona gracias al Centro Comercial e Industrial de Salto, que siempre nos ubica en algún espacio cada vez que necesitamos, por lo que tenemos un gran sentimiento de gratitud con ellos. También estamos viendo que la casa propia de APC pueda algún día concretarse pero para que sirva no solo a las necesidades de los comunicadores sino a toda la sociedad. Sobre eso vamos a trabajar en este período junto a los compañeros, sabiendo desde ya que la parte económica es importante, y si uno no tiene recursos, a veces tiene que tener el ingenio de ir a tocar las puertas adecuadas para encontrar los caminos que nos conduzcan a feliz destino”.

“Este año que viene será también de una nueva edición de los Fausto, algo tan importante donde APC ha puesto su marca, algo que tenemos que mantener. La última edición nos llenó de orgullo al llegar al corazón, destacando y reconociendo a salteñas y salteños que hacen cosas por nuestra sociedad”.

“El otro día cuando participaba de un reconocimiento que se le hacía a comunicadores destacados por su trabajo en la Junta Departamental, me quedé con una frase de Claudino Ferreira Pinto, cuando solicitaba a los Ediles que se empezara a trabajar para que la carrera de la comunicación pueda estar en la Universidad de la República en Salto, algo que compartimos y que tendremos que ver de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena en ese tema para que la comunicación en Salto siga avanzando”.

“Por último, nuestro especial agradecimiento a Adriana Martínez, a quien se lo dije el otro día personalmente, porque a través de las páginas de EL PUEBLO siempre nos ha dado la posibilidad de que APC pudiera comunicar aquello que hemos tenido la necesidad de informar sin costo alguno, pequeños gestos que hacen grande a lo que es la comunicación”, concluyó.