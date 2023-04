“En este momento estamos con cien por ciento de ocupación”

Juan Carlos Vargas – Empresario hotelero de Daymán.

La Semana Santa está ofreciendo a los operadores turísticos la posibilidad de trabajar con capacidad al cien por ciento. Este es el caso de uno de los bungalows de Termas de Daymán.

Juan Carlos Vargas es el empresario Salteño propietario de Archi, el complejo ubicado a cincuenta metros de las piscinas municipales. Juan Carlos hace más de cuarenta años emigró hacia el sur, en búsqueda de prosperidad. Actualmente radicado en Solimar, viaja con frecuencia a Salto para que su empresa continúe creciendo y atrayendo turistas, principalmente del sur y este del país; son los fieles visitantes del complejo de bungalows en Daymán.

“En este momento estamos con una ocupación del cien por ciento.

Las reservas se hicieron con cuarenta días de anticipación. Recibimos gente de varios puntos del país como por ejemplo; Rocha, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rivera y Cerro Largo. Trabajamos mucho en el buen trato y nos abocamos a que el huésped se sienta como en su casa. Debemos hacer el mayor esfuerzo para que esa persona junto a su familia vuelvan.

Desde que adquirí el complejo de cabañas me he esforzado por tenerlo de la mejor manera. Estamos ampliando y procurando mayor comodidad. De acuerdo a los permisos y tiempos, la piscina que hemos de construir en el predio que está pegado a los bungalows será de gran aporte para tener más visitantes principalmente en temporada baja que es donde mas se siente la ausencia.

Por ejemplo nosotros en marzo alcanzamos un treinta y nueve por ciento de ocupación; esos son números muy bajos, es muy difícil trabajar con esa ocupación. Por eso emprendemos y tratamos de mejorar y dar más servicios.”

Argentina; la competencia directa

La realidad del vecino país también golpea a la economía de Daymán a pesar de que en este momento trabajan con la totalidad de su capacidad. El problema está centrado en la temporada baja cuando es difícil competir con los precios de la vecina orilla.

“Argentina con su cambio nos viene complicando a los operadores de Uruguay. El cruce de mucha gente que se va hace que no se trabaje como en otras épocas donde no tanta gente cruzaba. La cantidad de gente que una vez que se libren de su trabajo también saldrá y optará por el país vecino. Notoriamente nos perjudica a todos, no hay manera de contrarrestar además de los impuestos que volvieron, en verano no estuvieron y ahora se graba nuevamente hasta el nueve de abril. Por suerte la gente del sur sigue apostando a las termas. Somos una organización al servicio de los clientes, esa es la política.”

Al sur buscando trabajo

Juan Carlos Vargas es de los tantos salteños que abandonó su terruño para ir en búsqueda de trabajo y el sustento diario.

La capital lo abrazó y hasta hoy sigue radicado en el sur. Pero ahora con el compromiso de sostener un complejo de bungalows que tiene obras para seguir ampliando su oferta.

“Nacido en Salto Nuevo, en Patulé y Calle Treinta y Tres ahí estaba mi casa. La calle Treinta y Tres no seguía como ahora en línea recta, sino que hacía una curva y terminaba en la puerta del estadio de Salto Uruguay, el Julio Pozzi.

Recuerdo de mi infancia los campos de Don Atilio Minervine; era todo campo lleno de vacas.

Hace más de cuarenta años me fui al sur, sin nada y con gran incertidumbre, ahora vivo en Solimar. El 3 de enero de 1980 no había pasajes en la ONDA era tanta la demanda que opte y me tomé el tren hacía Montevideo, tenía apenas 17 años en ese momento. Ahora estoy con 61, hace poco los cumplí.

Recuerdo que en mi valija no había otra cosa que una frazada mora, nada más. Después fui de a poco haciéndome y me dediqué a la producción industrial. Todo llevó su tiempo.”

La piscina; ‘el gran anhelo’

“Tengo la idea y estoy trabajando para instalar una piscina pegado a las bungalows, sería un logro llevar agua termal hasta ahí, pero eso tiene un costo importante, no es fácil.”

La falta de promoción a Termas para atraer turistas en temporada baja es una de las preocupaciones del empresario, aunque también destaca que si se apunta al turismo social puede haber un repunte en la baja temporada.

“Entiendo que le falta un poco más promoción, cada vez que lo veo o escucho al intendente de Salto en el sur hace referencia a las termas, pero entiendo que no alcanza, tiene que haber más difusión de nuestras Termas para que más gente venga y visite.

Creo que tenemos que apuntar a la baja temporada, no podemos quedar solo con la Semana Santa y después los números bajan de manera alarmante.

Particularmente el turismo social debe ser una gran herramienta para Daymán. Hay mucha gente que necesita salir y nosotros somos un destino fuerte para recibir a las personas de otros departamentos. Me parece que puede ir por ahí la promoción.

Los empresarios termales piensan estrategias para la temporada baja que se aproxima. Mientras se disfruta de la gran demanda en Salto; destino favorito por esta semana.