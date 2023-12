“En este momento de cambios exponenciales y muy vertiginosos, no podemos esperar más tiempo para reformular las carreras”

Con la Lic. Jimena Silva, MBA, Decana del Campus Salto de la UCU

Lentamente se va terminando el año en que el Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) conmemora su vigésimo aniversario de existencia, por lo que este miércoles nuestra ciudad recibirá la visita del Rector de la UCU el Doctor Padre Julio Fernández Techera para participar de un acto a partir de las 19 horas. Para hablar del camino recorrido y sobre los desafíos que se tienen por delante, EL PUEBLO conversó con la Lic. Jimena Silva, MBA, Decana del Campus Salto.

– ¿Qué balance puede hacerse del Campus Salto que está cumpliendo 20 años de vida?

– En primer lugar, un agradecimiento a los tres Directores que me antecedieron, al Ingeniero Mariano Lastreto, al Ingeniero Luis Bisio y al Doctor Emilio Silva. Esto es como un Ministerio de Economía, cuando el ministro anterior deja al ministerio en orden, el ministro que llega encuentra una casa ordenada y los cimientos fuertes como para seguir creciendo. Y creo que lo que acá pasó fue eso. Soy docente de esta casa desde 2009 y desde 2019 me encuentro en este otro rol, primero Directora y luego Decana. Cuando entré en la universidad estaba bien, pero yo quería que estuviera mejor, entonces se abrieron más carreras, se abrió la universidad. Hoy hacemos las Open Lecture, que son conferencias clases donde traemos a personalidades para que den la conferencia para nuestros estudiantes pero las abrimos al público en general. Tenemos una investigación relevante, tenemos extensión y una vinculación con el medio en lo laboral. En este momento mientras en Salto hay un 14% de desempleo, nosotros todas las semanas recibimos para las distintas carreras ofertas laborales y solicitudes para estudiantes o recién egresados nuestros. Entonces, tanto la extensión como la investigación y la empleabilidad están creciendo en la universidad.

Hoy tenemos una investigación, que es el Índice de Precios Fronterizo, que no solo lo levantan medios locales y nacionales, sino que también lo levantan medios internacionales como Clarín, La Nación, Infobae, lo que nos posiciona en otro lugar, porque la universidad no es solo dar clases. La universidad tiene que ver con la investigación, con la extensión y también con el tema de la empleabilidad. Por eso, para traer todas las carreras nuevas que trajimos, tuvimos un diálogo con la industria, y sobre ese diálogo y las necesidades regionales, empezamos a ver qué carreras podíamos tener en Salto. Hoy contamos con Contador Público completa, con Dirección de Empresas completa, Psicología completa, Psicopedagogía completa, Acompañante Terapéutico completo, Desarrollador de Software, pero el año que viene se viene Analista. También tenemos los primeros años de la carrera de Economía, Negocios Internacionales y Gestión Humana. Es decir, tenemos una oferta de diez carreras en esta región. Además estamos creciendo luego de la pandemia, hemos tenido un crecimiento continuo en la matrícula de estudiantes.

– ¿Se puede sostener que en base a los cimientos que se han construido en estos años se pudo sobrevivir a una pandemia global donde todo se vio resentido?

– Más que nada por la estructura que tiene la UCU. No nos olvidemos que cuando hace casi 40 años solo existía la UDELAR, la UCU fue la otra universidad y creó el sistema de universidades. Entonces, esa universidad que hoy es la privada más grande, tiene una estructura que son las Vicerrectorías, que son los Centros, que son los Departamentos, que son los dos Campus del interior, que es la presencia que tiene la UCU en el interior del país. El Campus de Punta del Este y el de Salto, se nutren de toda esa estructura, que es una estructura matricial para crecer en los diferentes puntos del país. El Campus Salto está cumpliendo 20 años y el de Punta del Este está cumpliendo 25 años, y la universidad en general tiene más de 40 años en Uruguay. En el Campus Salto hubo muy buenos cimientos, por eso comencé esta charla agradeciendo a los tres Directores anteriores, pero también recordemos que al Campus Salto en el año 2020 se le dio una nueva autonomía donde yo paso de ser Directora a Decana, lo que implicó tener un nuevo status para el Campus Salto, y eso solo implica crecimiento.

– Recuerdo que recientemente entrevisté para EL PUEBLO a una docente de la Universidad Católica de Alemania que vino a un Open Lecture…

– Sí, porque tenemos convenios con más de 300 universidades en los cinco continentes, y también desde el punto de vista de este Campus estamos haciendo desde el año pasado semanas internacionales con universidades. Arrancamos por la región, porque hay que tener una mirada del barrio, pero ya estamos para el año que viene pensando en la extra región. Esto quiere decir que nos vamos con grupos de estudiantes una semana, como nos hemos ido a la Universidad Católica de Paraná en Entre Ríos, también nos fuimos a la Universidad Católica de Mendoza, ya tenemos fecha para ir a la UCASAL, que es la Universidad Católica de Salta, en abril de 2024, y estamos mirando a otras universidades de América Latina. Pero independientemente de las semanas internacionales, donde nuestros estudiantes van a la universidad y en el resto de la jornada visitan a megas empresas del otro lado del río o de la universidad anfitriona, además de eso, nuestros estudiantes se van a hacer un semestre internacional a distintas universidades del mundo.

Tenemos estudiantes que fueron a Francia, España, Canadá, Estados Unidos, México, Polonia, de acá de Salto. Todos los semestres se van uno o dos estudiantes del Campus Salto a distintas universidades del mundo. Y a su vez, han viajado nuestros directores a distintas universidades del mundo. El año pasado, la directora de Contador y Empresas viajó a Polonia, este año el director de las carreras de Informática viajó a Lituania. Yo como Decana he viajado a distintas universidades también para ver qué cosas se pueden traer y adaptar a territorio. Estamos creciendo desde el punto de vista de titulaciones de nuestros docentes y de nuestros directores. Eso, sin duda, es un gran crecimiento que hemos hecho.

– ¿Han aprovechado este tiempo para consolidar un cuerpo docente local?

– Sí, pero además, en este momento también tenemos docentes extranjeros, porque como en mi caso, cuando vas a hacer Maestrías al exterior tenés vinculación con otros docentes del resto del mundo, y terminás invitándolo a dar clases o a tus clases. Entonces, en este momento, estamos contratando a docentes de Panamá, de Argentina, de hecho ya tenemos docentes de distintas provincias argentinas que están viniendo a dar clases acá. Con esa mirada abierta que nos enriquece trajimos a docentes de Chile y México en este semestre. No olvidemos que nuestros egresados tienen que tener cuatro rasgos en su perfil, que son sentido humanista, espíritu emprendedor, identidad y propósito personal y visión de mundo.

Por eso motivamos tanto a nuestros directores, docentes y estudiantes a interactuar con otras personas en otras universidades porque hay que generar networking, y eso solo se va a lograr si estudiamos afuera. Es por eso que los enviamos un semestre, después ellos vienen, y esas materias que dieron en el exterior, se las incorporamos a su currículum recibiéndose así con materias dadas en otras universidades, que tienen una cuota que vale 20 o 30 veces más que lo que vale la cuota en esta universidad, pero ellos siguen pagando la cuota acá y de repente están en una universidad con muchísimo prestigio en el mundo.

– Cuando refiere al sentido humanista, ¿tiene que ver con fomentar valores éticos en los futuros profesionales?

– Sí, es parte del espíritu jesuita en la educación. Todos sabemos que los jesuitas desde hace más de 500 años son líderes en educación, y tiene que ver con eso, con esa forma de liderar de los jesuitas. En una materia que doy, que se llama Habilidades Directivas, hago estudiar a los chicos el liderazgo de los jesuitas y el liderazgo de Machiavelo, y que los comparen. Tiene que ver con ese estilo de liderazgo. Acá estamos formando personas en primer lugar, por eso aquello de los cuatro rasgos del perfil de nuestros egresados, en cualquier campus de la UCU y en cualquier carrera que estudien.

– Como Decana del Campus Salto le tocó capitanear este barco en plena tormenta de una pandemia global, ¿qué le dejó esta experiencia?

– Me dejó muchísimo aprendizaje. Tuve que liderar un equipo grande de más de cien docentes, además de directores, funcionarios y de alumnos. Los docentes cortamos una semana para prepararnos para dar clases en la modalidad virtual. Casualmente en la charla del Doctor (Daniel) Salinas había estudiantes que agradecían esta rápida respuesta que había tenido la universidad en general pero en particular el Campus Salto, y eso es lo que queda después. Uno no hace las cosas para que le agradezcan, pero cuando viene el agradecimiento te das cuenta que nos movimos rápido, que hicimos las cosas con mucho compromiso y responsabilidad, pero sobre todo con el estudiante en el centro de todas nuestras preocupaciones, que de eso se trata.

– ¿Cuáles son los desafíos que quedan por delante?

– Incorporar nuevas y diferentes carreras, disruptivas que tengan que ver con las tecnologías y con lo que el mercado esté necesitando hoy. En este momento vamos a un proyecto del Bildung 2025, es decir, nosotros cambiamos todos nuestros planes de estudio en 2021, y en 2025 ya tenemos el Bildung que viene a ser exactamente lo mismo, porque antes capaz que se pasaban más tiempo para reformular una carrera, pero en este momento de cambios exponenciales y muy vertiginosos, no podemos esperar más tiempo para reformular las carreras. En este momento tenemos a un Vicerrector en Europa que está justamente estudiando todo eso para venir a apoyar a todos los Campus de la UCU a implementar este cambio que se viene para el 2025.

– ¿Qué va a pasar este miércoles?

– Este miércoles a las 19 horas va a haber un acto de conmemoración en el salón de actos donde vamos a contar con la prestigiosa presencia del Rector de la UCU el Doctor Padre Julio Fernández Techera, y por supuesto que la invitación queda hecha para todos quienes quieran acompañarnos.

———————————

PERFIL DE JIMENA SILVA

Casada, tiene 3 hijos y 3 nietos.

Es del signo de Acuario y de Rata en el horóscopo chino.

De chiquita quería ser abogada y artista.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Hacer un doctorado.

¿Una comida? Salmón a la plancha con puré de papa.

¿Un libro? La sociedad de la nieve.

¿Una película? Mejor una serie, “The Crown”.

¿Un hobby? Viajar.

¿Qué música escucha? Sobre todo rock.

¿Un día de la semana? Los viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La honestidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.