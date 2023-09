-Después de todo, a falta de cuatro fechas para el final de la primera rueda, El Tanque es uno más en zona de play off a partir del sexto puesto. Están ahí…

«A determinados niveles en la tabla, todo está muy parejo y uno se va quedando con una opinión: al que más o el que menos le cuesta ganar, Por eso, cuando uno saca un punto, de repente tampoco está mal. El empate a veces suma».

-En un año de vos, a la medida de una categoría que es real.

«Es verdad que uno se estrena para dar lo mejor y no guardarse nada. En el puesto de arquero se nota en la falta de respuesta cuando no hay trabajo detrás. Y bueno…yo me propongo ofrecer la mayor garantía posible».

-Apuntar a los play off. ¿Es el objetivo que viene?

«El primer objetivo es dejar a El Tanque en la «A». Estamos comprometidos en el descenso, ¿no es cierto? Bueno…en El Tanque sabemos cual es la prioridad, aunque sí la posibilidad existe a ese otro nivel, no hay menos que pelearla».

-De última, con dos imposiciones rescatadas. No está mal.

«Esos seis puntos nos vinieron a la medida, para escalar en la tabla y meternos en la conversación. Nos quedan 12 puntos para echar el resto».

-De esos 12 puntos, ¿cuántos rescatar para ir asegurando algún fin?

«Ahhhhh….noooo…..todo lo que se pueda. Uno las podría llegar a tomar como cuatro finales, porque después de todo es así, son cuatro finales».

(RAFAEL PAIVA. El arquero que llegó desde Rivera para sumar una temporada más. De los más aptos y con un factor no menor: el principio de su propia regularidad)